Dirty Dancing, il sequel affronta il nodo più delicato: come ricordare Patrick Swayze senza ricorrere all’IA

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:57

Il ritorno di Dirty Dancing non sarà soltanto un’occasione per riscoprire una delle storie d’amore più amate del cinema. Il nuovo film, con Jennifer Grey nuovamente nei panni di Baby, punta a recuperare lo spirito audace dell’originale del 1987, senza limitarsi a replicarne la formula. La produttrice Nina Jacobson ha anticipato alcuni dettagli sul progetto, confermando che la vicenda sarà ambientata negli anni Novanta. Al centro ci sarà una nuova storia sentimentale, mentre il ricordo di Patrick Swayze avrà un ruolo importante. Una cosa però è già certa, l’attore non verrà ricreato digitalmente con l’intelligenza artificiale.

Jacobson, coinvolta nello sviluppo del film per Lionsgate con la sua società Color Force, ha parlato del progetto durante il Future of Filmmaking Summit 2026 di IndieWire, a Los Angeles. Nel ripensare al film del 1987, la produttrice ha sottolineato quanto oggi possa apparire sorprendente la libertà con cui affrontava temi delicati all’interno di una storia romantica. Un esempio è la vicenda di Penny, la ballerina interpretata da Cynthia Rhodes, alle prese con una gravidanza indesiderata e un aborto clandestino. Un elemento che dava al racconto una profondità sociale insolita per un film sentimentale destinato al grande pubblico.

La nuova pellicola non cercherà di riproporre la relazione tra Baby e Johnny Castle, interpretato da Patrick Swayze, ma di ritrovare le emozioni che hanno reso memorabile il primo film. Il contributo di Grey sarà fondamentale proprio per comprendere quali aspetti del suo personaggio continuino a coinvolgere gli spettatori, a distanza di quasi quarant’anni. L’attrice collaborerà allo sviluppo del nuovo capitolo, che affiancherà al suo ritorno un giovane cast e una vicenda sentimentale inedita. Per ora non è stato chiarito quale ruolo avrà Baby nella storia né come sarà raccontata la sua vita dopo l’estate trascorsa al resort Kellerman’s.

Una delle questioni più delicate riguarda proprio l’assenza di Johnny. Swayze è morto nel settembre 2009 a causa di un tumore al pancreas e la sua interpretazione resta inseparabile dall’identità di Dirty Dancing. Jacobson ha spiegato che la produzione sta riflettendo su come permettere al pubblico di elaborare questa perdita attraverso il film, senza trasformare il ricordo dell’attore in un semplice espediente narrativo. La produttrice ha anche escluso esplicitamente la possibilità di riportarlo sullo schermo attraverso l’intelligenza artificiale. Non è stato ancora rivelato se il destino di Johnny verrà raccontato, se Baby lo ricorderà in modo diretto o quale spazio avrà la sua memoria nella trama, sono aspetti che restano affidati alla sceneggiatura.