Questa mattina la Disney ha nominato Presidente dei contenuti deimentrecontinuerà a lavorare per la compagnia in qualità di direttore creativo. In precedenza, i due hanno prestato servizio come Co-Presidenti dal mese di maggio del 2019. A margine dell’Investor Day della multinazionale, evento durante il quale lo studio ha presentato le prossime produzioni destinate al cinema e allo streaming, c’era chi ipotizzava il ritiro di Alan Horn, 77 anni e un curriculum di 50 anni nel settore. Cosa che, però, non si è verificata: il veterano resterà una figura integrale della compagnia che, nei prossimi 4 anni, destinerà dai 14 ai 16 miliardi di dollari alla produzione di contenuti destinati a Disney+.

Sia Alan Bergman che Alan Horn continueranno a riferire al CEO del colosso dell’intrattenimento, Bob Chapek, mentre tutti i dirigenti degli studios appartenenti alla major dovranno, a loro volta, riferire al duo Bergman – Horn. I due supervisioneranno le varie produzioni destinate al grande schermo e a Disney+. Le nuove nomine diventeranno effettive a partire dal 1 gennaio.

Fra i dirigenti che dovranno rispondere ad Alan Bergman e Alan Horn troviamo: Steve Asbell, Presidente di 20th Century Studios, Robert Baird, Co-Presidente di Blue Sky Studios, Sean Bailey, Presidente dei WD Studios Motion Picture Production, Pete Docter, Chief Creative Officer dei Pixar Animation Studios, Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer della Marvel, Stephen Gilula, presidente della Searchlight Pictures, Kathleen Kennedy, Presidente della Lucasfilm, Jennifer Lee, Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, Nancy Utley, Presidente della Searchlight Pictures e Thomas Schumacher, Presidente della Disney Theatrical Productions.

A metà ottobre, la major ha annunciato un’ampia riorganizzazione delle sue attività media e di intrattenimento. Nella nuova struttura, tre gruppi continueranno a produrre contenuti originali per il cinema, la tv e piattaforme come Disney+, Hulu ed ESPN Plus. Il primo è Studios (che include Walt Disney Studios, WD Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios e Searchlight Pictures), è guidato da Alan F. Horn e Alan Bergman e si occupa di creare film ed episodi per il cinema, la tv e lo streaming basandosi sui franchise di proprietà della Disney. Il secondo è General Entertainment(che include 20th Television, ABC Signature, Touchstone Tv, ABC News, Disney Channels, Freeform, FX e National Geographic), è guidato da Peter Rice e produce più in generale serie e programmi per la tv e lo streaming. Il terzo è Sports, è guidato da James Pitaro e si occupa dei programmi e notiziari sportivi di ESPN, ESPN Plus, ABC e canali via cavo. Ricky Strauss, a capo del contenuto e del marketing di Disney+, è stato nominato capo curatore di Disney+ e Hulu.