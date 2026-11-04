Disney, migliaia di licenziamenti in arrivo: cosa sta succedendo al gigante dell'intrattenimento?

Pubblicazione: 04 novembre alle 08:55

La Walt Disney Company si prepara a un'ondata di licenziamenti che potrebbe coinvolgere migliaia di dipendenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato da fonti vicine all'azienda, il CEO Josh D'Amaro avrebbe chiesto ad alcuni manager di individuare tagli nei costi operativi fino al 20% su base annua. Una mossa drastica che riflette le crescenti pressioni economiche e competitive che il colosso dell'intrattenimento sta affrontando su più fronti. Non è la prima volta che Disney ricorre alle forbici quest'anno. Solo la settimana scorsa, la divisione parchi a tema ha eliminato tra 100 e 200 posizioni, colpendo in particolare Imagineering, il reparto creativo e tecnico responsabile della progettazione di attrazioni, resort, navi da crociera e spettacoli dal vivo. Quei licenziamenti erano arrivati dopo una valutazione degli investimenti e dei progetti in corso, parte di una strategia più ampia di ottimizzazione delle risorse.





, seguiti da ulteriori riduzioni a luglio e settembre che hanno impattato principalmente i dipartimenti tecnologici e delle risorse umane. Ad agosto, l'azienda aveva offerto pacchetti di pensionamento anticipato volontario a un gruppo selezionato di dirigenti, nel tentativo di alleggerire la struttura manageriale senza ricorrere ai licenziamenti forzati.: "Negli ultimi anni abbiamo apportato cambiamenti reali al nostro modo di operare, e siamo ancora in quel processo. Come avete sentito nella nostra ultima conference call sugli utili, ci concentriamo sulla riduzione significativa dei costi come parte della nostra trasformazione in corso, così da poter continuare a investire nelle aree che guideranno la nostra crescita futura: contenuti, tecnologia ed esperienze".Ed è proprio su queste tre direttrici che D'Amaro intende reinvestire i risparmi generati dai tagli.. Una scommessa sul futuro che però richiede sacrifici nel presente. Ma cosa sta spingendo Disney a misure così drastiche? Le sfide sono molteplici e interconnesse. L'intelligenza artificiale sta ridisegnando i processi produttivi in tutto il settore dell'intrattenimento, rendendo obsolete alcune figure professionali mentre ne crea di nuove.. La concorrenza nello streaming si è intensificata, con piattaforme rivali che erodono quote di mercato e margini di profitto.

E poi c'è il rallentamento nella frequentazione dei parchi a tema all'estero. Mentre i parchi americani continuano a macinare numeri solidi, le strutture internazionali stanno registrando cali nelle presenze, probabilmente a causa di fattori economici globali e di una saturazione del mercato. Per un'azienda che alla fine dell'anno fiscale 2025 contava circa 231.000 dipendenti, ogni punto percentuale di efficienza operativa può tradursi in centinaia di milioni di dollari. La strategia di D'Amaro riflette un equilibrio delicato: da un lato la necessità di ridurre il peso della struttura organizzativa per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione, dall'altro l'imperativo di continuare a produrre contenuti di qualità e esperienze memorabili che giustifichino il premium price che Disney chiede ai suoi clienti.





Per migliaia di lavoratori e le loro famiglie, questi sono giorni di incertezza.. Per il pubblico,la speranza che dietro questi sacrifici ci sia davvero un piano per continuare a raccontare storie che valgano la pena di essere vissute, sugli schermi come nei parchi.