Disney, migliaia di licenziamenti in arrivo: cosa sta succedendo al gigante dell'intrattenimento?
Disney annuncia migliaia di licenziamenti: manager devono tagliare costi del 20%. Analisi delle strategie di ristrutturazione.
La Walt Disney Company si prepara a un'ondata di licenziamenti che potrebbe coinvolgere migliaia di dipendenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg e confermato da fonti vicine all'azienda, il CEO Josh D'Amaro avrebbe chiesto ad alcuni manager di individuare tagli nei costi operativi fino al 20% su base annua. Una mossa drastica che riflette le crescenti pressioni economiche e competitive che il colosso dell'intrattenimento sta affrontando su più fronti. Non è la prima volta che Disney ricorre alle forbici quest'anno. Solo la settimana scorsa, la divisione parchi a tema ha eliminato tra 100 e 200 posizioni, colpendo in particolare Imagineering, il reparto creativo e tecnico responsabile della progettazione di attrazioni, resort, navi da crociera e spettacoli dal vivo. Quei licenziamenti erano arrivati dopo una valutazione degli investimenti e dei progetti in corso, parte di una strategia più ampia di ottimizzazione delle risorse.
Ed è proprio su queste tre direttrici che D'Amaro intende reinvestire i risparmi generati dai tagli. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la produzione di film e programmi televisivi, potenziare le infrastrutture tecnologiche, migliorare l'offerta dei parchi a tema e ampliare le operazioni delle navi da crociera. Una scommessa sul futuro che però richiede sacrifici nel presente. Ma cosa sta spingendo Disney a misure così drastiche? Le sfide sono molteplici e interconnesse. L'intelligenza artificiale sta ridisegnando i processi produttivi in tutto il settore dell'intrattenimento, rendendo obsolete alcune figure professionali mentre ne crea di nuove. Gli incassi al botteghino hanno mostrato segnali di debolezza, con alcuni titoli che non hanno raggiunto le aspettative commerciali. La concorrenza nello streaming si è intensificata, con piattaforme rivali che erodono quote di mercato e margini di profitto.
E poi c'è il rallentamento nella frequentazione dei parchi a tema all'estero. Mentre i parchi americani continuano a macinare numeri solidi, le strutture internazionali stanno registrando cali nelle presenze, probabilmente a causa di fattori economici globali e di una saturazione del mercato. Per un'azienda che alla fine dell'anno fiscale 2025 contava circa 231.000 dipendenti, ogni punto percentuale di efficienza operativa può tradursi in centinaia di milioni di dollari. La strategia di D'Amaro riflette un equilibrio delicato: da un lato la necessità di ridurre il peso della struttura organizzativa per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione, dall'altro l'imperativo di continuare a produrre contenuti di qualità e esperienze memorabili che giustifichino il premium price che Disney chiede ai suoi clienti.