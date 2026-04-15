Disney prepara fino a 1.000 licenziamenti: ecco cosa cambia per film, serie e futuro dei contenuti (la Marvel è stata colpita)

Pubblicazione: 15 aprile alle 17:17

Una nuova ondata di licenziamenti scuote uno dei colossi più importanti dell’intrattenimento globale, ovvero The Walt Disney Company. Secondo fonti interne, l’azienda si prepara a tagliare fino a 1.000 posti di lavoro, coinvolgendo numerosi settori strategici. A essere colpita in modo significativo è anche Marvel Studios, simbolo dell’universo supereroistico moderno. La decisione arriva in un momento delicato, tra cambi di leadership e una revisione profonda delle strategie produttive. Dietro questa scelta non ci sarebbe una crisi immediata, ma una riorganizzazione per ridurre i costi e ottimizzare le risorse. Le conseguenze, però, potrebbero essere rilevanti per il futuro dei contenuti Disney.

Avengers: Doomsday -©Disney

La riorganizzazione annunciata dal CEO Josh D'Amaro rappresenta uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni per Disney. L’obiettivo dichiarato è “snellire le operazioni”, ovvero rendereQuesto processo non riguarda solo Marvel, ma si estende a diversi settori:

All’interno di Marvel, i tagli hanno colpito sia la sede di New York (legata anche al mondo dei fumetti) sia quella di Burbank, cuore delle produzioni cinematografiche e televisive. I licenziamenti sono trasversali: coinvolgono produzione film e TV, sviluppo del franchise, finanza, ufficio legale e soprattutto il reparto di sviluppo visivo. Quest’ultimo è stato tra i più penalizzati, perché la maggior parte degli artisti, designer e specialisti tecnici è stata licenziata, lasciando solo un piccolo gruppo incaricato di coordinare collaboratori esterni.

Marvel Studios -©Disney

Questa scelta segna un cambiamento strutturale importante, in quanto in futuro Marvel, invece di mantenere grandi team interni. È una strategia che permette maggiore flessibilità economica, ma che potrebbe

I licenziamenti si inseriscono in un contesto più ampio di trasformazione aziendale. Negli ultimi anni, sotto la guida di Bob Chapek, Disney aveva puntato su una grande quantità di contenuti per la piattaforma Disney+, in particolare serie Marvel. Con il ritorno di Bob Iger, la strategia è cambiata, con meno produzioni, ma più selezionate. Questo ha inevitabilmente ridotto il fabbisogno di personale.

Nonostante il ridimensionamento, il calendario Marvel resta ricco. Sono attesi film importanti come Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, oltre a numerosi progetti televisivi tra cui Daredevil: Born Again e nuove serie in sviluppo. Tuttavia, questi contenuti dovranno essere realizzati con risorse interne molto più limitate, soprattutto nel comparto visivo, storicamente fondamentale per il successo del Marvel Cinematic Universe.

Wandavision -©Marvel Studios

È importante sottolineare che Disney ha chiarito come questi licenziamenti non riflettano il valore dei dipendenti coinvolti, molti dei quali lavoravano da oltre dieci anni e hanno contribuito a film premiati e nominati agli Oscar. Piuttosto, si tratta di una scelta strategica legata alla gestione delle risorse e agli investimenti futuri.

Questo caso rappresenta un esempio concreto di come anche le grandi aziende globali siano costrette a reinventarsi di fronte ai cambiamenti del mercato. Dimostra inoltre come decisioni economiche e strategiche possano avere un impatto diretto non solo sui lavoratori, ma anche sui prodotti culturali che consumiamo ogni giorno.