Doctor Sleep, le differenze tra film e libro: ecco come il sequel di Shining ha unito King e Kubrick

Pubblicazione: 04 settembre alle 18:31

Realizzare un sequel di Shining sembrava quasi un'impresa impossibile. Non soltanto per il peso di uno dei film horror più celebri della storia, ma perché Stanley Kubrick aveva modificato profondamente il romanzo di Stephen King, lasciando dietro di sé due versioni della stessa storia che in alcuni punti sembravano addirittura inconciliabili. Ma nonostante questo, nel 2019 Mike Flanagan ha provato a riunirle con Doctor Sleep, portando sul grande schermo il romanzo con cui King aveva raccontato cosa fosse successo a Danny Torrance dopo l'Overlook Hotel.

Il risultato è un film particolare, che funziona contemporaneamente come adattamento del libro, pubblicato nel 2013, e come sequel diretto dello. Un equilibrio tutt'altro che semplice, considerando il rapporto notoriamente complicato tra King e il film di Kubrick. Lae porta ancora con sé le conseguenze di ciò che ha vissuto da bambino.

Interpretato da Ewan McGregor, l'uomo cerca inizialmente di soffocare i propri traumi nell'alcol, seguendo pericolosamente le orme del padre Jack, prima di riuscire progressivamente a rimettere ordine nella propria vita. Dan trova lavoro in un ospizio e comincia a utilizzare la sua Luccicanza per accompagnare e tranquillizzare i pazienti durante gli ultimi momenti della loro vita. È proprio questa particolare capacità a fargli guadagnare il soprannome di Doctor Sleep.

Doctor Sleep, fonte: Warner Bros.

La sua precaria tranquillità viene però interrotta dall'arrivo di Abra Stone, una ragazza interpretata da Kyliegh Curran e dotata di una Luccicanza persino più potente della sua. I due riescono a entrare in contatto attraverso le proprie capacità, ma Abra ha attirato anche l'attenzione di qualcuno di molto più pericoloso. A darle la caccia è Rose Cilindro, interpretata da Rebecca Ferguson, leader del Vero Nodo: un gruppo di esseri apparentemente umani che prolunga la propria esistenza nutrendosi del cosiddetto vapore prodotto dalle persone dotate della Luccicanza.

Quando Abra diventa il loro nuovo obiettivo,è così costretto a utilizzare nuovamente quei poteri dai quali aveva cercato per anni di allontanarsi. Nel cast troviamo inoltrenei panni diin quelli di Crow Daddy, Emily Alyn Lind come Snakebite Andi e Jacob Tremblay nel ruolo di Bradley Trevor. Maguarda inevitabilmente anche al passato, riportando in scena personaggi e luoghi strettamente legati a Shining. Ed è proprio qui che il film di Flanagan compie la sua operazione più interessante.

Il romanzo Doctor Sleep di Stephen King nasce infatti come seguito dello Shining letterario. Il problema è che nel libro originale l'Overlook Hotel viene distrutto dall'esplosione della caldaia, mentre nel film di Kubrick l'albergo rimane perfettamente in piedi e Jack Torrance muore congelato nel labirinto. Anche Dick Hallorann sopravvive nel romanzo di King, mentre Kubrick lo fa uccidere da Jack. Flanagan doveva quindi scegliere quale delle due continuità seguire.

Doctor Sleep, fonte: Warner Bros.

La sua soluzione è stata quella di non sceglierne davvero nessuna fino in fondo: Doctor Sleep conserva il cuore e buona parte della storia del romanzo di King, ma considera gli avvenimenti dello Shining di Kubrick come realmente accaduti. Per questo Hallorann può ancora parlare con Dan, ma lo fa sotto forma di spirito, mentre l'Overlook è ancora lì, abbandonato ma tutt'altro che privo della presenza che lo aveva reso così terrificante decenni prima. La differenza più evidente arriva proprio nell'ultima parte del film.

Nello scontro conclusivo con Rose non può avvenire all'interno dell'Overlook, semplicemente perché l'hotel non esiste più:. Flanagan decide invece di riportare Dan nel luogo in cui tutto era cominciato. Non si tratta soltanto di un espediente per riempire. Tornare all'Overlook permette a Dan di affrontare fisicamente e simbolicamente i fantasmi della propria infanzia, mentre Flanagan può recuperare alcune, dalla stanza 237 ai corridoi dell'albergo fino al celebre ascensore.

Ma è soprattutto il destino di Dan a cambiare. Nel romanzo di Doctor Sleep il protagonista sopravvive allo scontro finale. Il libro insiste maggiormente sulla sua redenzione, sul rapporto con Abra e sul percorso intrapreso per liberarsi dall'alcolismo e dall'eredità di suo padre. Nel film, invece, Dan finisce per sacrificarsi all'Overlook. La scelta potrebbe sembrare un allontanamento radicale da Stephen King, ma in realtà Flanagan fa qualcosa di molto più curioso: utilizza per Dan una parte del finale che Kubrick aveva eliminato proprio dal romanzo originale di Shining.

Doctor Sleep, fonte: Warner Bros.

Nel libro del 1977 Jack Torrance riesce infatti per un momento a ribellarsi all'influenza dell'Overlook e finisce per sacrificarsi, mentre la caldaia provoca la distruzione dell'hotel. Flanagan trasferisce sostanzialmente quella redenzione da padre a figlio: Dan riesce a resistere alla possessione abbastanza a lungo da permettere ad Abra di salvarsi e lascia infine che l'Overlook venga divorato dalle fiamme. Era proprio questo uno dei punti più delicati dell'intera operazione. Flanagan ha raccontato che, una volta deciso di riportare in scena l'Overlook, sapeva di dover cambiare il finale di Doctor Sleep.

La soluzione fu proporre a King di recuperare proprio quella conclusione di Shining che Kubrick non gli aveva mai dato al cinema. Lo scrittore approvò l'idea e diede il proprio consenso alla particolare fusione tra i due universi. Non è comunque l'unica differenza importante. Il romanzo approfondisce maggiormente il passato e i legami familiari dei personaggi e contiene una rivelazione completamente assente dal film:

La madre della ragazza, Lucy, è infatti figlia illegittima di Jack Torrance, rendendo Dan lo zio di Abra. Anche alcuni destini cambiano radicalmente. Billy Freeman, per esempio, ha un ruolo diverso nel libro e non muore come accade nel film, mentre diversi membri del Vero Nodo e alcune sottotrame vengono modificati o condensati per adattare la storia alla durata cinematografica. Flanagan ha però cercato di preservare soprattutto il percorso di Dan, Abra e Rose. Il regista ha spiegato di aver immaginato inizialmente le loro vicende quasi come tre film differenti destinati a incontrarsi nell'ultima parte, cercando di rimanere il più possibile vicino a Doctor Sleep prima di introdurre i cambiamenti necessari per tornare all'Overlook.

È probabilmente questo equilibrio a rendere Doctor Sleep un caso piuttosto raro tra i sequel realizzati molti anni dopo l'originale. Il film non prova a cancellare Kubrick per essere fedele a King e non sacrifica completamente King per inseguire la nostalgia dello Shining cinematografico. Al contrario, tenta qualcosa di molto più complicato: prendere due versioni della stessa storia che per quasi quarant'anni sembravano destinate a rimanere separate e trovare un punto nel quale potessero finalmente incontrarsi. E proprio l'Overlook Hotel, il luogo che più di ogni altro aveva diviso Stephen King e Stanley Kubrick, finisce paradossalmente per diventare quello in cui Doctor Sleep, film che non ha mai ricevuto un sequel, riesce a riavvicinarli.