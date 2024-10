Donald Glover deve operarsi, cancellate le date del tour di Childish Gambino

Pubblicazione: 05 ottobre alle 10:21

Donald Glover ha annullato il resto del tour del suo alter-ego musicale Childish Gambino a causa di un intervento chirurgico programmato: la convalescenza postoperatoria gli impedirà di partecipare al resto delle date previste in Nord America e in Europa. Glover aveva già posticipato le rimanenti date del tour nordamericano, già promosso come l'ultimo tour di Childish Gambino. Rimangono invece ancora in calendario le date in Nuova Zelanda e Australia, previste per gennaio e febbraio 2025.

Dopo il mio spettacolo a New Orleans, sono andato in ospedale a Houston per controllare un disturbo che era diventato evidente. Dopo essere stato valutato, è stato chiaro che non avrei potuto esibirmi quella notte, e dopo ulteriori esami, è apparso evidente che non mi sarei potuto esibire nel resto del tour statunitense nei tempi previsti. Al momento, ho un intervento chirurgico programmato e ho bisogno di tempo per guarire.

Questo il messaggio dell'attore:

Non sono noti i dettagli dell'intervento a cui sarà sottoposto l'attore, che prossimamente sarà protagonista di un film di Star Wars su Lando Calrissian.