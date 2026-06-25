Dopo 25 anni torna Conan il Barbaro con una serie tv (legata ad Arnold Schwarzenegger)

Pubblicazione: 25 giugno alle 10:29

Diciassette anni di attesa. Diciassette anni in cui Genndy Tartakovsky, uno dei nomi più rispettati nell'animazione contemporanea, ha coltivato un sogno: portare sullo schermo la sua visione di Conan il Barbaro. Quel sogno ha finalmente una casa, e si chiama Prime Video. L'annuncio è arrivato durante l'Annecy International Animation Film Festival, il più importante appuntamento mondiale dedicato all'animazione. In un video registrato, Tartakovsky ha confermato che la serie animata su Conan è ufficialmente entrata in fase di sviluppo presso Cartoon Network Studios, con distribuzione affidata alla piattaforma di Amazon. Un ritorno alle origini per il creatore, che con Cartoon Network ha costruito gran parte della sua leggendaria carriera.

Primal - Adult Swim

La storia di questo progetto è tanto affascinante quanto il personaggio stesso. Tartakovsky aveva proposto per la prima volta un Conan animato nel 2008, raccogliendo interesse da diverse network e , poi, da diverse piattaforme streaming. Ma qualcosa non aveva mai funzionato del tutto, fino ad ora. Il timing, forse, non poteva essere migliore: dopo, la serie animata per Adult Swim che ha conquistato la critica e il pubblico con la sua narrazione brutale e primordiale, Tartakovsky ha dimostrato di essere il nome perfetto per riportare in vita il barbaro più iconico della letteratura e della cinematografia fantasy.

Il personaggio creato da Robert E. Howard nel 1932, e divenuto celebre dal film omonimo con Arnold Schwarzenegger, rappresenta una delle pietre miliari del genere sword and sandal, quel filone narrativo fatto di spade, muscoli, magie oscure e divinità crudeli. E se c'è un animatore che comprende profondamente questo universo, quello è proprio Tartakovsky. Nel video di Annecy, il regista ha raccontato di sentire una connessione speciale con Howard, lo scrittore pulp considerato il padre fondatore del genere. Chi ha visto Primal sa esattamente di cosa parla: quella serie trasuda la stessa energia primordiale, la stessa violenza poetica e lo stesso senso di meraviglia selvaggia che permea i racconti originali di Conan.

Conan the Barbarian - Cartoon Network Studios

La trama ufficiale della nuova serie ci offre già qualche indizio prezioso: "Dopo aver trovato l'amore nella regina pirata Bêlit, un Conan indurito dalle battaglie sfida gli dei, il destino e persino la morte per salvarla da una stregoneria oscura che minaccia di distruggere tutto". Bêlit è uno dei personaggi più amati della saga letteraria di Conan, una figura cheLa scelta di concentrarsi su questa relazione suggerisce che Tartakovsky non voglia limitarsi alla semplice azione muscolare, ma esplorare anche

Ovviamente, essendo appena entrato in sviluppo, il progetto richiederà tempo. Con il suo tipico umorismo, Tartakovsky ha scherzato durante l'annuncio: forse l'anno prossimo potrà mostrare qualche animatic, e quello dopo ancora qualche animazione grezza. Chi conosce il perfezionismo del regista sa che questa non è solo una battuta: ogni suo progetto è un'opera cesellata nei minimi dettagli, dove ogni frame conta. Resta da capire come questo progetto si inserirà nel panorama più ampio dei lavori di Tartakovsky. All'inizio di quest'anno era stato rivelato che stava sviluppando anche uno spinoff animato di Game of Thrones, ma al momento non ci sono aggiornamenti su quello show.

Quello che è certo è che il mondo dell'animazione per adulti sta vivendo una stagione d'oro, e Tartakovsky ne è uno degli architetti principali. Dopo aver esplorato la preistoria brutale di Primal, tornare all'Era Hyboriana di Conan sembra la naturale evoluzione. Un'evoluzione che sedici anni fa era solo un'idea su carta, e che oggi promette di diventare la prossima grande avventura animata su Prime Video.