Dopo 33 anni, annunciato il remake di un cult che ha segnato una generazione

Pubblicazione: 10 luglio alle 12:56

Warner Bros ha ufficialmente annunciato lo sviluppo di un nuovo film dedicato a Free Willy, uno dei franchise familiari più iconici e nostalgici della storia del cinema. A distanza di oltre tre decenni dal debutto della pellicola originale, che nel 1993 conquistò il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, l'orca più amata del grande schermo si prepara a tornare con una nuova versione pensata per una generazione completamente diversa.



La notizia, rivelata in esclusiva da The Hollywood Reporter, conferma che il progetto è nelle fasi iniziali di sviluppo, con un team creativo di alto profilo già al lavoro. I dettagli sulla trama sono ancora avvolti nel mistero, ma quello che sappiamo è che il franchise verrà rifatto da zero, non un semplice sequel. Questo significa che la storia potrebbe prendere direzioni inedite, pur mantenendo intatto lo spirito emotivo che rese memorabile il film originale.

Una scena di Free WIlly, fonte: Warner Bros.





Dietro la sceneggiatura del nuovo Free Willy ci sono due talenti emergenti di Hollywood: Mary-Margaret Kunze e Jade Halley Bartlett. Kunze vanta un curriculum significativo nel panorama Marvel Television, avendo lavorato come creative executive su serie di culto come Agents of S.H.I.E.L.D. e Daredevil, prima di ricoprire il ruolo di co-executive producer per la serie Netflix The Boroughs. Bartlett, invece, ha fatto il suo debutto nel cinema con Miller's Girl nel 2024, un film prodotto proprio da Kunze, dopo che la sua sceneggiatura era stata inserita nella prestigiosa Black List del 2016. Attualmente sta anche sviluppando Icebreaker per Netflix, basato sull'omonimo romanzo young adult di Hannah Grace.



Ma il nome che farà drizzare le antenne ai cinefili è quello dei fratelli Russo. Anthony e Joe Russo, registi dietro alcuni dei più grandi successi del Marvel Cinematic Universe come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, saranno produttori esecutivi del progetto attraverso la loro banner AGBO. Insieme a loro, Angela Russo-Otstot, Michael Disco e Kassee Whiting produrranno per AGBO, mentre Lauren Shuler Donner e Courtney Baker ricopriranno il ruolo di co-produttori. La supervisione del progetto per Warner Bros sarà affidata a Jesse Ehrman e Cate Adams.





Il film originale, diretto da Simon Wincer e scritto da Keith Walker e Corey Blechman, raccontava la storia di Jesse, un ragazzo orfano interpretato da Jason James Richter al suo debutto cinematografico, che stringe un legame profondo con Willy, un'orca tenuta in cattività in un parco divertimenti. La trama si sviluppava attorno al piano del ragazzo per liberare l'animale e restituirgli la libertà nell'oceano. Un racconto semplice ma potente, che toccava temi universali come l'amicizia, la libertà e il rispetto per la natura.



Keiko, l'orca che interpretò Willy, divenne un simbolo globale della lotta per i diritti degli animali in cattività. La sua storia ispirò una vera e propria campagna per la sua liberazione, che alla fine portò al suo rilascio nell'oceano. Un epilogo che trasformò un film di finzione in un movimento reale, dimostrando il potere del cinema di generare cambiamenti concreti nel mondo.



Ora, con questo nuovo progetto, Warner Bros punta a ripetere quella magia per un pubblico che è cresciuto in un'epoca completamente diversa. In un momento storico in cui le questioni ambientali e il benessere animale sono al centro del dibattito globale, un nuovo Free Willy potrebbe risuonare con una forza ancora maggiore rispetto all'originale. La sfida sarà quella di bilanciare nostalgia e innovazione, creando una storia che rispetti lo spirito del film del 1993 ma che parli direttamente alle sensibilità contemporanee.