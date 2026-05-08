Dopo 7 anni torna la serie horror che sta terrorizzando i critici: il punteggio è perfetto

Pubblicazione: 08 maggio alle 07:33

The Terror è tornata e lo ha fatto in grande stile, stabilendo un nuovo primato su Rotten Tomatoes che nessuna delle stagioni precedenti aveva mai raggiunto. Eppure, parliamoci chiaro: quanti di voi sapevano che questa serie antologica horror, prodotta nientemeno che da Ridley Scott, fosse ancora in vita? Se la risposta è "pochi", non siete i soli. The Terror è una di quelle gemme televisive che il grande pubblico ha spesso ignorato, ma che gli appassionati del genere considerano una delle proposte più raffinate e disturbanti del panorama seriale contemporaneo.

La, intitolata, rappresenta un cambio di passo significativo per la serie. Dopo aver esploratoe l'orrore dei campi di internamento giapponesi durante lanella seconda, questa nuova iterazione si tuffa nell'adattamento del. La storia segue un uomo ingiustamente internato in, dove scopre che un'entità oscura p. È un concept che mescola horror psicologico, critica sociale e soprannaturale in un cocktail narrativo che ha conquistato la critica specializzata.

Ma cosa rende Devil in Silver così speciale da battere i record delle stagioni precedenti? La risposta sta nella formula vincente che la serie ha saputo perfezionare nel corso degli anni: il costante cambio di team creativo, cast e argomenti permette a The Terror di reinventarsi completamente a ogni stagione, evitando la stanchezza narrativa che affligge molte serie longeve. Ogni capitolo è un'opera a sé stante, con una propria identità visiva, tematica e atmosferica.

L'approccio antologico non è certo una novità nel panorama televisivo, ma The Terror lo applica con una coerenza tematica che va oltre il semplice cambio di storia. Ogni stagione esplora l'orrore come metafora di traumi collettivi e individuali, usando il soprannaturale come lente per indagare le paure più profonde della società. La prima stagione, basata sul romanzo di Dan Simmons, raccontava la tragica spedizione Franklin del 1845, trasformando una storia vera di sopravvivenza artica in un incubo lovecraftiano. La seconda, ambientata in un campo di internamento per giapponesi-americani durante la guerra, usava il folklore nipponico per esplorare i fantasmi del razzismo istituzionalizzato.

Devil in Silver prosegue su questa linea, ma sposta il focus su un contesto più claustrofobico e contemporaneo:come spazio di abbandono e desumanizzazione. È un setting che risuona potentemente nell'immaginario collettivo, evocando film cult come, ma con una sensibilità narrativa tutta sua. L'idea che un'entità malevola possa nutrirsi di persone già vulnerabili, già ai margini della società, è un concetto che funziona su più livelli: horror puro, certo, ma anche denuncia di un sistema che abbandona i più fragili.

Il successo critico su Rotten Tomatoes non è casuale. La serie ha saputo attrarre alcuni dei migliori talenti dietro la macchina da presa, e l'impronta di Ridley Scott come produttore esecutivo garantisce un livello di produzione cinematografico. Scott, dopo tutto, è il maestro che ha dato vita ad Alien e Blade Runner, due opere che hanno ridefinito rispettivamente l'horror fantascientifico e il noir distopico. La sua capacità di creare atmosfere dense, visivamente potenti e tematicamente stratificate si riflette nell'estetica complessiva della serie.

Un'immagine di The Terror, fonte: AMC

Eppure, questo record su Rotten Tomatoes potrebbe segnare un punto di svolta. Quando la critica parla all'unisono, quando il consenso è così schiacciante, l'attenzione del pubblico tende a seguire. E se c'è una stagione di The Terror che merita di essere scoperta da chi non ha mai dato una possibilità alla serie, è proprio Devil in Silver. Non solo per la qualità intrinseca del prodotto, ma per quello che rappresenta: la prova che l'horror televisivo può essere arte, critica sociale e intrattenimento di altissimo livello, tutto insieme.

Per chi si avvicinasse ora alla serie, vale la pena ricordare che ogni stagione è autoconclusiva. Non serve aver visto le precedenti per apprezzare Devil in Silver, anche se farlo offre una prospettiva più ampia sulla visione artistica complessiva del progetto. La prima stagione rimane un capolavoro di tensione artica e paranoia claustrofobica, con una performance indimenticabile di Jared Harris. La seconda, più divisiva ma ugualmente potente, offre una riflessione necessaria su una delle pagine più oscure della storia americana.

The Terror non è una serie per tutti, visto che richiede impegno, stomaco forte non tanto per la violenza esplicita quanto per quella psicologica, e la volontà di confrontarsi con temi scomodi. Ma per chi è disposto a intraprendere questo viaggio, la ricompensa è un'esperienza televisiva che difficilmente si dimentica e se il nuovo record su Rotten Tomatoes serve a portare più spettatori verso questa gemma nascosta, allora Devil in Silver avrà già compiuto una piccola rivoluzione.