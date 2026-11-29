Pubblicazione: 29 novembre alle 09:00

Quando Prime Video lanciò Reacher nel 2022, il successo fu immediato e prevedibile. Il servizio di streaming aveva già dimostrato con Bosch di saper trasformare serie di thriller letterari in fenomeni televisivi duraturi, capaci di generare sequel, spinoff e prequel. La formula era collaudata: un detective carismatico ma tormentato, tratto da bestseller pluripremiati, protagonista di storie procedurali che si rinnovano stagione dopo stagione.





Eppure, nonostante Harlan Coben sia uno degli autori di thriller più venduti al mondo, con una serie di romanzi dedicati a un detective che ha tutte le carte in regola per diventare un'icona televisiva alla Reacher,. Myron Bolitar, protagonista di 12 libri pubblicati nell'arco di 31 anni a partire dal 1995, rappresenta un'anomalia nel panorama delle partnership tra Coben e il colosso dello streaming.Il primo romanzo della serie, Deal Breaker, vinse l'Anthony Award e fu nominato per l'Edgar Award, stabilendo immediatamente Bolitar come uno dei detective letterari più amati dal pubblico.Bolitar incarna perfettamente l'archetipo dell'antieroe contemporaneo: affascinante, ingegnoso, dotato di un umorismo sarcastico e di un passato oscuro che lo tormenta. È il tipo di protagonista imperfetto ma fondamentalmente buono di cui ogni grande thriller ha bisogno.La domanda che sorge spontanea è: perché ci è voluto così tanto tempo per adattare un personaggio così iconico, quando Netflix ha già trasformato Coben in uno dei creatori di mistery più prolifici della piattaforma?Gone for Good, No Second Chance, The Stranger, The Innocent, The Woods, Stay Close, Hold Tight, Fool Me Once, Missing You, Run Away e I Will Always Find You. Tutte queste produzioni hanno condiviso una caratteristica comune: si trattava di miniserie standalone, autoconcludenti, senza connessioni narrative sostanziali tra loro.

Myron Bolitar segna invece una svolta radicale. Per la prima volta nella collaborazione tra Coben e Netflix, si parla di una serie procedurale destinata a svilupparsi su più stagioni,Il protagonista sarà interpretato da Colin Woodell, volto noto per Fly Me To the Moon, mentre KJ Apa di Riverdale vestirà i panni di Windsor "Win" Horne Lockwood III, il migliore amico e confidente di Myron, un personaggio altrettanto complesso e tormentato.Questo cambio di formato non è una semplice variazione creativa: è una dichiarazione d'intenti.da Bosch: Start of Watch a Cross, passando per Reacher e persino Scarpetta, l'adattamento dei romanzi di Patricia Cornwell lanciato nel 2026. Il terreno è quello del detective seriale tratto da bestseller letterari, un genere che ha dimostrato di avere un pubblico vastissimo e fedelissimo.Il paragone con Reacher è particolarmente calzante. Quando Prime Video decise di adattare i romanzi di Lee Child, aveva già due elementi a proprio favore:nonostante le controversie sulla scelta dell'attore, e Bosch aveva già tracciato la strada per trasformare thriller letterari in successi televisivi multi-stagionali. Con Myron Bolitar, Netflix può contare su una fanbase consolidata da decenni di pubblicazioni e su un personaggio che, almeno sulla carta, ha tutti gli ingredienti per diventare il nuovo antieroe da binge-watching.La vera sfida, però, sarà conquistare gli spettatori che si sono abituati al format tradizionale di Coben su Netflix.perfette per essere consumate in un weekend, con colpi di scena e rivelazioni finali che chiudono ogni arco narrativo senza lasciare fili sospesi. Passare a una struttura procedurale, dove i casi si susseguono ma il personaggio principale evolve attraverso le stagioni, richiede un cambio di aspettative e di fruizione.







La scelta di affidare la serie a David E. Kelley, creatore e sceneggiatore di peso con all'attivo produzioni come Big Little Lies e The Lincoln Lawyer, non è casuale. Kelley sa come costruire personaggi stratificati eSe riuscirà a mantenere l'equilibrio tra l'umorismo tagliente di Myron, le sue fragilità e la complessità dei casi che affronta, Netflix potrebbe avere tra le mani il suo primo vero competitor nel mercato dei detective seriali.L'uscita di Myron Bolitar nel 2027 chiude e apre un'era. Da un lato, conclude la straordinaria serie di 12 produzioni standalone che hanno reso Coben uno degli autori più adattati della televisione contemporanea. Dall'altro, inaugura una nuova fase in cui anche Netflix,abbraccia il formato procedurale lungo, quello che ha reso celebri show come Law & Order o CSI e che oggi trova nuova linfa nei servizi di streaming.Resta da vedere se il pubblico accoglierà questo Myron Bolitar come ha fatto con Reacher o con i vari incarnamenti di Bosch. I libri hanno venduto milioni di copie, i premi vinti parlano chiaro, il casting appare solido., trasformando un detective letterario amatissimo in un fenomeno televisivo capace di durare nel tempo. La sfida è lanciata e, per la prima volta, Harlan Coben gioca una partita completamente diversa dalle precedenti.