Dopo Euphoria e The Housemaid, Sydney Sweeney sfida Hollywood con il remake di un classico di 206 anni fa

Pubblicazione: 06 giugno alle 15:54

Reduce dal finale della terza stagione di Euphoria, che ha segnato la chiusura definitiva della controversa serie HBO, e dal trionfo clamoroso al box office di The Housemaid, Sydney Sweeney ha appena aggiunto un nuovo, ambizioso tassello alla sua carriera in continua espansione. Secondo quanto riportato da Deadline, Sweeney è ora ufficialmente pronta a sfidare Hollywood con Hollow, il remake audace di una storia pubblicata ben 206 anni fa.



Il progetto rappresenta un punto di svolta significativo nella traiettoria professionale dell'attrice, che negli ultimi anni ha dimostrato di non volersi limitare al solo lavoro davanti alla macchina da presa. Con Hollow, infatti, Sweeney ricopre il duplice ruolo di protagonista e produttrice, confermando la sua ambizione di esercitare un controllo creativo sempre maggiore sui progetti cui partecipa. Una strategia che aveva già messo in pratica con successo nel 2024 con Immaculate, thriller horror ambientato in un convento italiano che l'aveva vista impegnata anche dietro le quinte.



La scelta di riportare sullo schermo una narrazione così antica solleva inevitabilmente interrogativi sul tipo di storia che verrà raccontata e sulle modalità con cui verrà attualizzata per il pubblico contemporaneo. Remake e rivisitazioni di classici letterari non sono certo una novità a Hollywood, ma la distanza temporale di oltre due secoli dal materiale originale conferisce al progetto un'aura di mistero e una sfida artistica non da poco. Quale opera potrebbe essere così potente da meritare un ritorno sugli schermi dopo tanto tempo? E come si inserirà la sensibilità interpretativa di Sweeney in un contesto narrativo così lontano nel tempo?

Il percorso di Sydney Sweeney verso questo livello di influenza industriale è stato rapido. La sua interpretazione di Cassie Howard in Euphoria, con le celebri scene del crollo emotivo nella seconda stagione, le è valsa una nomination agli Emmy e l'ha trasformata in un fenomeno culturale. La doppia nomination agli Emmy del 2022, ottenuta sia per Euphoria che per The White Lotus, dove interpretava l'acida e privilegiata Olivia Mossbacher, ha sancito il suo status di attrice di punta della nuova generazione.



Con Hollow, Sydney Sweeney si appresta dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, quello in cui non è più solo l'interprete di visioni altrui ma anche l'artefice delle proprie scelte creative. La decisione di produrre e recitare in un remake di una storia vecchia oltre due secoli rappresenta una scommessa artistica che potrebbe ridefinire il modo in cui il pubblico la percepisce. Se il progetto manterrà le promesse implicite nel suo concetto ambizioso, potremmo assistere all'ennesima trasformazione di un'attrice che ha fatto della reinvenzione continua il suo marchio di fabbrica.



Resta da vedere quando Hollow arriverà effettivamente nelle sale e quali saranno i dettagli della produzione, ma una cosa è certa: con Sydney Sweeney coinvolta sia davanti che dietro la macchina da presa, il progetto ha già catturato l'attenzione di un'industria sempre alla ricerca della prossima grande storia da raccontare.