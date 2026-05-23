Dopo il successo di Berlino 2, Netflix cala l'asso con un altro seguito de La Casa di Carta

Pubblicazione: 23 maggio alle 19:00

Netflix ha ufficialmente avviato lo sviluppo di una nuova miniserie ambientata nell'universo de La Casa di Carta, focalizzata sulla figura del Colonnello Luis Tamayo. Il progetto, che circola negli ambienti produttivi sotto il titolo provvisorio di Buscametales, si discosta dalla struttura corale della serie madre per adottare un formato più asciutto, articolato in soli quattro episodi.

Arriva una nuova serie sulla scia de La Casa di Carta

La narrazione inverte radicalmente il punto di vista consolidato nel franchise. Non saranno più le strategie di fuga dei rapinatori a guidare la tensione, bensì l’ossessione burocratica e operativa di Tamayo, interpretato nuovamente da Fernando Cayo, nelsottratte durante l'assalto finale alla Banca di Spagna. Questa scelta sposta il genere dal heist movie a una sorta di poliziesco procedurale, dove l'attenzione si concentra sulle risorse — e sui fallimenti — delle forze dell'ordine nel gestire le conseguenze di una crisi che ha umiliato lo Stato spagnolo.

Lo sviluppo del titolo segue la scia di Berlino, la cui seconda stagione ha recentemente confermato la vitalità commerciale del brand creato da Álex Pina e prodotto da Vancouver Media. La produzione punta a mantenere alta la fidelizzazione dell'audience, sondando il terreno per un possibile ritorno di Álvaro Morte nei panni del Professore. Sebbene la partecipazione sia al momento confinata alla sfera delle ipotesi per un eventuale cameo, la sua presenza resta l'unica variabile in grado di conferire una reale continuità narrativa a questo spin-off.

Nuova serie tv ispirata a La Casa di Carta

Un dato di contesto interessante risiede nella gestione delle tempistiche produttive di Netflix: la scelta di limitare la miniserie a soli quattro capitoli indica una strategia di de-risking finanziario. Evitare una stagione completa permette di testare la tenuta del personaggio di Tamayo senza impegnare la piattaforma in un investimento a lungo termine, una tendenza che sta diventando prassi per le proprietà intellettuali di alto profilo che hanno già esaurito il loro arco vitale principale.

È paradossale che la serie più iconica sulla ribellione anarchica contro il sistema scelga proprio il suo principale antagonista istituzionale per continuare l'espansione del marchio.non mira a redimere il personaggio, ma a esporre le cicatrici lasciate dalla banda nel sistema giudiziario. Resta da capire se il pubblico, abituato a identificarsi con la resistenza, sia disposto a sostenere una narrazione che pone il ripristino dell'ordine costituito come unico obiettivo finale, rendendo, ma il protagonista solitario di una caccia che sembra destinata a infrangersi contro l'impossibilità di riportare lo status quo allo stato precedente.