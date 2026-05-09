Dopo il trionfo di Hamnet, Jessie Buckley e Paul Mescal sono pronti per una nuova avventura sul grande schermo

Pubblicazione: 09 maggio alle 15:00

La magia può ripetersi due volte. Jessie Buckley e Paul Mescal, la coppia che ha incantato il pubblico e conquistato l'Academy con Hamnet nel 2025, sono pronti a riunirsi per un nuovo progetto cinematografico che promette di essere altrettanto intenso e memorabile. Il film si intitola Hold on to Your Angels ed è destinato a far parlare di sé già dai prossimi mesi.



Il film sarà diretto da Benh Zeitlin, il regista che nel 2012 conquistò il cinema indipendente con Re della Terra Selvaggia, un esordio visionario e poetico che gli valse una nomination all'Oscar come Miglior Regista. Il ritorno dietro la macchina da presa di Zeitlin, dopo anni di attesa, è di per sé una notizia che accende l'interesse degli appassionati di cinema d'autore.



La trama promette un mix esplosivo di romanticismo e criminalità e il progetto sarà ambientato nelle atmosfere umide e decadenti della Louisiana meridionale. La sinossi ufficiale descrive la storia di un fuorilegge destinato all'inferno, interpretato da Mescal, e di una feroce pastora di anime perdute, il personaggio di Buckley, che si innamorano in modo catastrofico mentre il loro paradiso in rovina nelle paludi li trascina verso il fondo.

Una scena di Hamnet - Columbia Pictures

L'ambientazione nelle bayou della Louisiana offre un terreno fertile per una narrazione viscerale e poetica allo stesso tempo. Le paludi, con la loro bellezza selvaggia e il senso di isolamento e pericolo, sono da sempre il setting perfetto per storie di anime dannate, amori impossibili e violenza primitiva. Zeitlin, che ha già dimostrato in Beasts of the Southern Wild la sua capacità di trasformare ambienti marginali in universi cinematografici densi di significato, sembra la scelta ideale per portare sullo schermo questo racconto oscuro e passionale.



Il genere del romantic crime, quando fatto bene, può regalare alcuni dei momenti più memorabili del cinema. Da Bonnie and Clyde a True Romance, passando per Badlands e più recentemente Loving, le storie di coppie fuorilegge o ai margini della società hanno sempre esercitato un fascino particolare sul pubblico. L'idea dell'amore come forza distruttiva e redentrice allo stesso tempo, capace di trascinare i protagonisti verso destini tragici o gloriosi, tocca corde profonde nell'immaginario collettivo.



Hold on to Your Angels sembra voler inserirsi in questa tradizione, con l'aggiunta di uno sguardo autoriale che dovrebbe elevare il materiale oltre i confini del genere puro. La presenza di Zeitlin alla regia suggerisce un approccio più poetico e viscerale rispetto al classico film criminale, con attenzione particolare agli ambienti, alle atmosfere e alla dimensione mitica dei personaggi.