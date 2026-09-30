Dopo Shark 2, che fine ha fatto Shark 3? Il futuro della saga con Jason Statham è ancora un mistero

Pubblicazione: 30 settembre alle 09:00

Shark 2 – L’abisso ha dimostrato che per affrontare un Megalodonte non basta neppure Jason Statham. Il sequel ha moltiplicato creature, pericoli e dimensioni dello spettacolo, lasciando inevitabilmente una domanda agli spettatori: ci sarà anche Shark 3? La risposta, almeno per il momento, è meno semplice di quanto potrebbero suggerire gli incassi del franchise, poiché il terzo film non è stato ancora annunciato ufficialmente, e a distanza di tre anni dall'uscita di Shark 2 – L'abisso non risultano conferme da parte di Warner Bros. su un nuovo capitolo.

Eppure, almeno inizialmente, l'idea sembrava tutt'altro che improbabile., il regista Ben Wheatley aveva infatti parlato apertamente della possibilità di continuare la saga e pur preferendo aspettare la risposta del pubblico al secondo film, il cineasta aveva spiegato a Total Film, sottolineando come quel mondo avesse ancora moltissimo da esplorare.

Una prospettiva che sembrava avere ancora più senso dopo il passaggio nelle sale, visto che Shark 2 – L'abisso ha incassato quasi 400 milioni di dollari nel mondo, dopo gli oltre 529 milioni raccolti dal primo film del 2018. Complessivamente, dunque, i primi due capitoli hanno portato il franchise vicino al miliardo di dollari al box office globale. Numeri importanti, soprattutto considerando la forza internazionale della saga. Il secondo film ha raccolto circa 119 milioni di dollari nella sola Cina, un mercato che ha avuto un ruolo fondamentale nel successo della serie.

Shark 2, fonte: Warner Bros.

Il problema è che, con il passare degli anni, l'ottimismo di Wheatley sembra essersi trasformato in incertezza, ed intervistato da The Direct nel marzo 2026, il regista è infatti tornato sull'argomento e, quando gli è stato chiesto a che punto fosse Shark 3, ha ammesso semplicemente di non sapere cosa stesse succedendo con il progetto. Wheatley ha scherzato dicendo che il Megalodonte probabilmente è ancora là fuori, come una gigantesca ombra che nuota nell'oceano, ma non ha potuto fornire alcuna indicazione concreta sul futuro della saga.

Ovviamente non significa necessariamente che, ma che più semplicemente allo stato attuale, e non risultano una data d'uscita, un regista o un cast ufficialmente annunciati., del resto, non ha mai nascosto quanto gli piacerebbe tornare in quell'universo. Dopoaveva raccontato di avere la sensazione di averne esplorato soltanto una piccola parte, sottolineando come la combinazione tra fantascienza, monster movie e dimensione internazionale

La storia di Shark, d'altronde, affonda le radici molto più indietro rispetto ai due film con Jason Statham. Il primo capitolo è tratto da Meg: A Novel of Deep Terror, romanzo pubblicato da Steve Alten nel 1997 e diventato l'inizio di una saga letteraria proseguita per numerosi volumi. Hollywood impiegò oltre vent'anni per portare il Megalodonte sul grande schermo: diversi studi e registi provarono a sviluppare un adattamento prima che il progetto prendesse finalmente forma con Shark – Il primo squalo, diretto da Jon Turteltaub e uscito nel 2018.

Shark 2, fonte: Warner Bros.

Il successo mondiale del film, capace di superare i 529 milioni di dollari, aprì inevitabilmente la strada a Shark 2 – L'abisso, liberamente ispirato al secondo romanzo della serie, The Trench. E proprio l'abbondanza di materiale letterario ancora disponibile rende teoricamente possibile continuare le avventure di Jonas Taylor ben oltre un eventuale terzo capitolo. E quando nel 2026 gli è stato chiesto cosa farebbe con un eventuale terzo film, il regista ha risposto con una provocazione decisamente folle: trasformare il Megalodonte in una creatura studiata per scopi militari e, addirittura, dargli delle zampe per permettergli di arrivare sulla terraferma. Una risposta pronunciata chiaramente per scherzo, non l'anticipazione di una vera trama.

Per ora, dunque,rimane soltanto una possibilità. Il successo commerciale dei primi due film dimostra che il pubblico per un'altra battaglia tra Jonas Taylor e i giganti degli abissi, ma dopo anni di silenzio manca proprio ciò che conta di più: il via libera ufficiale. Nel frattempo, diretto da Ben Wheatley e interpretato da Jason Statham, Wu Jing, Sophia Cai, Cliff Curtis e Page Kennedy, continua a tenere vivo il franchise anche lontano dalle sale. E finchénon deciderà cosa fare del suo, quella gigantesca ombra evocata dal regista continuerà a nuotare da qualche parte nell'abisso.