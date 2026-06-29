Dopo Supergirl: la roadmap ufficiale dei prossimi film DC in arrivo

Pubblicazione: 29 giugno alle 18:00

Il nuovo corso della DC si trova già a fare i conti con la dura realtà dei registratori di cassa. Attualmente nei cinema, Supergirl ha visto la talentuosa Milly Alcock scontrarsi con l'indifferenza di un botteghino glaciale, ben lontano dai fasti e dagli incassi che l'anno scorso avevano incoronato il Superman di James Gunn come il salvatore della patria.

Il futuro (oscuro) del DCU

Ma la vera notizia è la reazione dello studio. La vecchia dirigenza probabilmente avrebbe richiamato gli avvocati e azzerato i piani industriali, maforte di una programmazione blindata che non si lascia spaventare dai capricci del weekend di debutto.

Il prossimo appuntamento in agenda esplorerà territori decisamente più oscuri di Supergirl. Il 22 ottobre 2026 sarà infatti il turno di Clayface, pellicola che declina il genere cinecomic secondo i canoni della tragedia horror.

La regia è stata affidata a James Watkins mentre alla sceneggiatura c'è il metodico Mike Flanagan. Il film vedrà Tom Rhys Harries misurarsi con uno dei villain più complessi dell'universo di Gotham e l'atmosfera claustrofobica che potrebbe restituire al brand quella spigolosità troppo spesso sacrificata sull'altare del target per famiglie.

Il vero banco di prova per la tenuta del franchise arriverà però nell'estate del 2027, precisamente il 9 luglio, quando le sale accoglieranno Man of Tomorrow. Il sequel diretto del primo capitolo vedrà il ritorno del kryptoniano in un contesto espanso, arricchito dagli esordi pesanti di Aaron Pierre nei panni di Lanterna Verde e di Lars Eidinger in quelli del gelido Brainiac. È una mossa che certifica la centralità del nucleo mitologico classico, un perno attorno a cui far ruotare le successive sperimentazioni.

Tra queste, la più intrigante è senza dubbio Dynamic Duo, prevista per il 30 giugno 2028. L'opera sembra avere l'intento di scardinare l'estetica dell'animazione tradizionale attraverso una tecnica ibrida sviluppata dai Swaybox Studios, che fonde live-action, marionette e stop-motion. Un gradito azzardo, senza dubbio, che dimostra come il nuovo corso non intenda limitarsi alla riproposizione seriale di formule consolidate (e menomale!).

A completare questo mosaico interconnesso interviene la televisione, con la serie HBO Lanterns attesa entro la fine del 2026. In questo caso, il binomio investigativo composto da Kyle Chandler e dallo stesso Aaron Pierre proverà a dare una dignità seriale al corpo dei guardiani spaziali.

Con una fitta schiera di progetti legati alle icone tradizionali come Batman e Wonder Woman ancora da decifrare, il cammino intrapreso dal nuovo DCU ci appare ora più che mai strutturato e consapevole dei propri mezzi. E il pubblico saprà perdonare qualche passaggio a vuoto in attesa che la grande architettura complessiva mostri il suo disegno definitivo.