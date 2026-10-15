Dorina nel film Je so' pazzo è esistita davvero? Chi è Mariasole Pollio nel biopic su Pino Daniele

Pubblicazione: 15 ottobre alle 17:44

Con l'arrivo nelle sale di Je so' Pazzo, il biopic diretto da Nicola Prosatore che racconta la straordinaria parabola artistica di Pino Daniele, torna prepotentemente alla ribalta non solo la musica del cantautore napoletano, ma anche la sua complessa vita privata. Dietro il genio che ha rivoluzionato la scena musicale italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea, si celano infatti due matrimoni, cinque figli e una storia sentimentale che ha attraversato decenni di successi e tormenti.





Una scena da "Je sò pazzo" fonte: 01 Distribution

Il film, con Massimiliano Caiazzo nei panni del protagonista, si concentra principalmente sulladavanti a oltre 200.000 persone. Ma per comprendere davvero l'uomo Pino Daniele, occorre guardare oltre la ribalta, verso quelleche hanno segnato profondamente la sua esistenza e, inevitabilmente, la sua produzione artistica.Nel film, l'attrice Mariasole Pollio interpreta, ildi Pino Daniele.Si ed il loro legame ha rappresentato un capitolo fondamentale nella biografia dell'artista, coincidendo con gli anni della maturazione musicale e del consolidamento del successo. Dorina ha lavorato a stretto contatto con Pino fin dalle origini,alle registrazioni del suo(1977) e collaborando a diversi progetti successivi (come Un uomo in blues e gli arrangiamenti di Bella 'Mbriana). Dal matrimonio con Dorina sono nati due figli, Cristina e Alessandro (spesso chiamato Alex), che hanno accompagnato Daniele durante una fase cruciale della sua carriera, quella in cuiper diventare patrimonio nazionale.La relazione con la donna ha attraversato gli anni Ottanta e parte degli anni Novanta,internazionali,di successo e una continuaespressiva che lo portava a sperimentare sonorità sempre nuove. Ma come spesso accade nelle vite degli artisti in continuo movimento, anche, fino alla separazione che ha segnato la fine di un'epoca sia sul piano personale che, in qualche modo, artistico.

Dopo la conclusione del matrimonio, Pino Daniele, che sarebbe diventata la sua seconda moglie. Con lei, l'artista ha vissuto la seconda parte della sua vita sentimentale, caratterizzata da una maggiore maturità e da una diversa consapevolezza di sé. Da questa unione sono(a cui il cantautore ha dedicato la celebre canzone Sara non piangere), Sofia e Francesco completando così il quadro di una famiglia allargata che conta complessivamentee della sua sensibilità.

Oggi, a distanza di anni dalla sua scomparsa prematura nel gennaio 2015, la figura di Pino Daniele continua a essere celebrata non solo per il lascito musicale straordinario, ma anche per quella dimensione umana fatta di contraddizioni, passioni e legami familiari che lo hanno reso un uomo prima ancora che un'icona. Le riprese del biopic, realizzate tra Napoli e dintorni, hanno voluto restituire proprio questa complessità, mostrando il ragazzo prima del mito, come hanno dichiarato gli autori durante l'anteprima al Giffoni Film Festival.



Massimiliano Caiazzo, noto al grande pubblico per il ruolo di Carmine di Salvo in Mare Fuori, ha affrontato la sfida di interpretare un personaggio tanto amato quanto complesso, cercando di restituire sullo schermo non solo il musicista geniale, ma anche l'uomo con le sue relazioni, i suoi affetti, i suoi dubbi. Nel film emerge chiaramente questo dualismo tra l'artista che rifiuta gli accordi commerciali e l'uomo che cerca la propria strada tra le aspettative altrui e i propri desideri.

con i suoi due matrimoni e i cinque figli, non è stata semplicemente uno sfondo della sua carriera artistica, ma ne ha costituito la linfa vitale, l'ispirazione continua, il porto sicuro e al tempo stesso il mare in tempesta.hanno rappresentato, due modi diversi di vivere l'amore e la famiglia, due capitoli di una storia che la musica ha raccontato spesso tra le righe, in quelle ballate malinconiche o in quei ritmi più grintosi che hanno fatto la storia della canzone italiana.

Mentre Je so' Pazzo arriva nelle sale, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema, il pubblico avrà l'opportunità di riscoprire non solo il genio musicale di Pino Daniele, ma anche l'uomo nelle sue relazioni più intime, nelle fragilità che lo rendevano così tremendamente umano e, proprio per questo, così universalmente amato.