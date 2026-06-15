Dove è stata girata The Beach? I luoghi reali della serie che ha conquistato l'Italia: da Matala alle leggendarie grotte degli hippy

Pubblicazione: 15 giugno alle 14:45

Viene considerata una delle novità televisive più interessanti dell'estate 2026: The Beach è la serie greca che dopo aver ottenuto un grande successo nel proprio Paese è approdata anche sugli schermi italiani, precisamente su Rai 2. Ambientata nel 1969, tra ideali di libertà, fermenti culturali e un misterioso omicidio che sconvolge una comunità apparentemente pacifica, la produzione colpisce non soltanto per la trama, ma soprattutto per l'ambientazione straordinaria che accompagna ogni episodio.

Uno degli aspetti che ha maggiormente incuriosito il pubblico riguarda infatti. A differenza di molte produzioni televisive che ricostruiscono scenografie in studio o utilizzano località diverse da quelle raccontate sullo schermo,è stata girata proprio nei luoghi reali in cui è ambientata la vicenda. Una scelta che dona autenticità alla serie e che permette agli spettatori di immergersi completamente

Il centro della narrazione è Matala, piccolo villaggio costiero situato nella parte meridionale dell'isola di Creta. Affacciato sul Mar Libico, si trova a circa settanta chilometri da Heraklion, il principale centro urbano dell'isola. Oggi è una delle località balneari più conosciute della Grecia, ma la sua fama internazionale nasce da una storia molto particolare.

Isola di Creta, location di The Beach-Fonte: Pexels

Protetta da una suggestiva baia naturale e circondata da alte pareti rocciose color ocra, Matala possiede una spiaggia che sembra uscita da una cartolina. Sabbia dorata, acque limpide e tramonti spettacolari fanno da sfondo alle vicende della serie, contribuendo a creare quell'atmosfera sospesa tra sogno e realtà che caratterizza il racconto.

Nel 1969, anno in cui si svolgono gli eventi narrati,. Giovani provenienti da Europa, Stati Uniti e Australia raggiungevano questa remota località cretese alla ricerca di. È proprio questa realtà storica ad aver ispirato l'universo raccontato in

La celebre spiaggia di Matala è il paesaggio in cui si incontrano i protagonisti e dove nascono amicizie e relazioni sentimentali: qui emergono tensioni e si sviluppano i misteri che alimentano la trama.

Vista sulla spiaggia di Matala, location di The Beach-Fonte: Pexels

La particolare conformazione geografica della baia contribuisce a rendere il luogo immediatamente riconoscibile. Il mare, influenzato dalla luce intensa proveniente da sud, cambia continuamente colore durante la giornata, passando da tonalità turchesi a sfumature più profonde e intense. Questa caratteristica è stata sfruttata dalla regia per conferire alla serie un'identità visiva molto forte. Non è un caso che molte delle scene più memorabili siano state girate proprio lungo il litorale. Il contrasto tra la serenità del paesaggio e gli eventi drammatici che coinvolgono i personaggi crea infatti uno degli elementi più affascinanti della produzione.

Se esiste un luogo che più di ogni altro identifica The Beach, questo è senza dubbio rappresentato dalle celebri grotte di Matala. Scavate nelle falesie che dominano la baia, queste cavità hanno origini antichissime. Durante l'epoca romana vennero utilizzate come sepolture, mentre nel corso dei secoli hanno assunto funzioni differenti. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, centinaia di giovani decisero di vivere all'interno di queste cavità naturali, trasformandole in abitazioni improvvisate: quel tratto di costa divenne rapidamente uno dei simboli della controcultura mondiale.

Numerosi artisti e musicisti passarono da Matala durante quel periodo. La località entrò così nell'immaginario collettivo come uno dei luoghi simbolo della ricerca di libertà e della contestazione giovanile che caratterizzò quegli anni. Nella serie le grotte compaiono frequentemente e diventano il simbolo stesso della comunità raccontata e le riprese effettuate dall'alto delle falesie regalano inoltre panorami spettacolari sulla baia e sul mare aperto.

Vista panoramica sulla città di Heraklion, location di The Beach-Fonte: Pexels

Uno degli aspetti più interessanti di The Beach è anche il modo in cui il territorio viene integrato nella narrazione. Creta non è soltanto una cornice geografica, ma un elemento che influenza i personaggi e le loro scelte. La costa meridionale dell'isola invece presenta caratteristiche molto diverse rispetto alle zone più turistiche del nord: qui il paesaggio appare più selvaggio e autentico, con scogliere, piccoli villaggi di pescatori e ampie distese naturali che sembrano rimaste immutate nel tempo.

La produzione ha scelto di valorizzare questi elementi per restituire allo spettatore la sensazione di trovarsi realmente nella Grecia del 1969. Il risultato è una serie che riesce a unire racconto storico, dramma umano e valorizzazione del territorio. Chi rimane affascinato dalle ambientazioni della serie può trovare nei dintorni di Matala altri luoghi di grande interesse culturale e archeologico.

A pochi chilometri si trova Festo, uno dei siti più importanti della civiltà minoica. Il palazzo, costruito migliaia di anni fa, rappresenta una delle testimonianze più significative dell'antica Creta e permette di comprendere le radici storiche dell'isola. Non lontano sorge anche Gortina, antica città che conserva importanti resti di epoca romana e bizantina. Per gli amanti della natura, invece, la spiaggia di Kommos e la gola di Agiofarago offrono paesaggi spettacolari lontani dai percorsi turistici più battuti.