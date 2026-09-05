Dove è stata girata The Gentlemen? Le location della serie Netflix, tra ville da sogno e anche l’Italia

Pubblicazione: 05 settembre alle 15:19

Le dimore aristocratiche, i club esclusivi e gli angoli più ruvidi di Londra sono parte integrante dell'identità di The Gentlemen. La serie Netflix creata da Guy Ritchie costruisce infatti il suo mondo criminale anche attraverso location molto diverse tra loro, passando dalle immense proprietà della nobiltà britannica fino agli scenari urbani della capitale. E con la seconda stagione, disponibile dal 3 settembre 2026, le riprese sono arrivate persino in Italia.

Al centro di tutto c'è naturalmente, la gigantesca proprietà ereditata da Eddie Horniman, interpretato da Theo James. Chi volesse cercarla sulla mappa, però, rimarrebbe deluso:nella forma mostrata sullo schermo. Difatti per costruirla, la produzione ha unito diverse location reali ad ambienti ricreati appositamente. Il suo volto più riconoscibile è, nel Gloucestershire, autentica residenza del Duca e della Duchessa di Beaufort.

La proprietà fu scelta proprio perché non dava l'impressione di essere un museo congelato nel tempo. Il location supervisor Iggy Ellis ha raccontato che all'interno si potevano trovare bastoni da passeggio vicino alle porte, segni lasciati dalla caccia, crepe e oggetti accumulati nel corso delle generazioni: piccoli dettagli capaci di restituire l'impressione di una grande casa aristocratica realmente vissuta. Badminton House, tuttavia, si trova abbastanza lontano da Londra e la produzione poteva utilizzarla soltanto per un numero limitato di giorni.

The Gentleman, fonte: Netflix

Il production designer Martyn John dovette quindi cercare altri edifici capaci di mantenere la stessa imponenza visiva, oltre a costruire alcuni ambienti direttamente in studio. Ed è qui che entra in gioco Loseley Park, nel Surrey. La splendida residenza elisabettiana vicino a Guildford è stata utilizzata per diversi interni di Halstead Manor e per parte dei terreni che circondano la proprietà degli Horniman.

La, nel, mentre altre grandi residenze britanniche permettono a The Gentlemen di cambiare scenario senza perdere quell'estetica aristocratica che accompagna buona parte della storia. Naturalmente. Quandoentra sempre più profondamente nel mondo criminale dei Glass, anche le location cambiano volto.offre così alcuni degli scenari più riconoscibili della serie.

Lo storico Reform Club di Pall Mall diventa il Pinky's Club frequentato da Stanley Johnston, mentre il Billingsgate Market compare nelle sequenze legate alla banda di Liverpool. Per altre scene la produzione si è spostata tra quartieri e zone della capitale, affiancando edifici reali a ricostruzioni in studio. Uno degli esempi più curiosi riguarda un appartamento popolare che nella storia dovrebbe trovarsi a Croydon. Gli esterni appartengono alla Brandon Estate di Kennington, ma gli interni sono stati ricostruiti agli Alperton Studios.

The Gentleman, fonte: Netflix

Il motivo era soprattutto pratico: un vero appartamento sarebbe stato troppo piccolo per permettere alla troupe di girare agevolmente le sequenze d'azione. Martyn John decise quindi di aumentarne artificialmente le dimensioni. Anche la gigantesca coltivazione di cannabis nascosta sotto la proprietà degli Horniman è frutto del lavoro della scenografia. Il set fu costruito utilizzando veri container e piante artificiali realizzate in differenti fasi di crescita, contribuendo a rendere credibile uno degli ambienti più importanti dell'intera serie.

Con, però, Guy Ritchie ha deciso di allargare ulteriormente i confini di The Gentlemen. Eddie e Susie Glass, interpretata da Kaya Scodelario, lasciano infatti per alcune sequenze, più precisamente sul. Le riprese italiane si sono concentrate soprattutto tra. Tra gli scenari scelti compare, elegante dimora neoclassica affacciata direttamente sul lago, insieme ale a diversi scorci del lungolago. La produzione, trasformando uno dei paesaggi più celebri del Piemonte nel nuovo sfondo degli affari criminali dei protagonisti.

La seconda stagione conserva comunque Badminton House come cuore della famiglia Horniman, affiancandola a nuove residenze britanniche come Ashcombe House, proprietà dello stesso Guy Ritchie, e a luoghi storici come la Cattedrale di Salisbury. Dietro l'apparente continuità visiva di The Gentlemen si nasconde quindi un vero puzzle di palazzi, ville, studi cinematografici e location distribuite tra Inghilterra e Italia. Ed è proprio questa combinazione a rendere credibile il contrasto su cui Guy Ritchie ha costruito la serie: da una parte l'eleganza quasi fuori dal tempo dell'aristocrazia britannica, dall'altra un mondo criminale che si nasconde letteralmente dietro — e qualche volta sotto — quelle facciate impeccabili.