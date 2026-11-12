Dove è stato girato ChiaroScuro? I luoghi e i musei della serie Netflix

Pubblicazione: 12 novembre alle 12:17

Immaginate di aggirarvi tra sale museali silenziose, tele millenarie e architetture monumentali, dove ogni opera d'arte custodisce un indizio decisivo per risolvere un caso. È questa l'atmosfera magnetica di ChiaroScuro, il nuovo light crime targato Netflix che vede protagonisti Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi sotto la regia di Jan Maria Michelini. Più che una semplice ambientazione, i luoghi scelti dalla produzione diventano veri e propri co-protagonisti della storia, trasformando le indagini in un tour mozzafiato tra cultura e mistero.

Il fulcro narrativo eche si svela attraverso i suoi templi dell'arte più prestigiosi. La scena chiave del primo e inquietante ritrovamento è ambientata all'interno della, scrigno d'arte a due passi da Villa Borghese. Il percorso tra le bellezze artistiche tocca poi altri imperdibili poli museali e storici romani. Tra le location che ospitano le riprese figurano il futuristicoe i suggestivi spazi disul Pincio.

Per dare autenticità al mondo professionale del protagonista Cosmo, un consulente d'arte esperto e anticonformista, la produzione ha scelto anche luoghi di studio e lavorazione autentici come l'Istituto Centrale per il Restauro e i Laboratori del Teatro dell'Opera di Roma. Non mancano gli esterni iconici che esaltano la bellezza senza tempo della Città Eterna: il loft del protagonista gode di una vista spettacolare sul Circo Massimo, mentre la macchina da presa si sposta tra i Fori Imperiali, le Terme di Caracalla, l'Isola Tiberina, il Pantheon e il celebre "fontanone" dell'Acqua Paola al Gianicolo.

Accanto alle cartoline del centro storico, la narrazione esplora anche le periferie e le aree urbane contemporanee, passando per Tor Tre Teste fino ai quartieri più popolari, offrendo uno spaccato urbanistico multiforme. Fuori dai confini strettamente cittadini, le riprese si spingono verso scenari carichi di mistero, come il celebre Sacro Bosco di Bomarzo (il Parco dei Mostri) in provincia di Viterbo, con le sue iconiche sculture grottesche immerse nel verde. Un itinerario imperdibile per gli appassionati di cinema e televisione che desiderano ripercorrere le tracce dei loro beniamini tra capolavori pittorici e scorci nascosti.