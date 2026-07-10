Dove è stato girato Election Day: i luoghi incantevoli che fanno da sfondo alla satira politica

Pubblicazione: 10 luglio alle 16:12

Con Election Day, arrivato nelle sale dal 9 luglio 2026, Giorgio Amato porta sul grande schermo una satira politica che affronta temi quanto mai attuali: il peso dei social network, il giudizio immediato dell'opinione pubblica, la fragilità della reputazione e il difficile equilibrio tra vita privata e carriera istituzionale. A rendere ancora più interessante la pellicola, interpretata da Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, sono però anche le sue ambientazioni, che valorizzano uno dei territori più affascinanti del Veneto.

Lontano dalle metropoli spesso protagoniste del cinema italiano contemporaneo, Election Day sceglie infatticircondata da un paesaggio naturale unico. Le location non fanno soltanto da sfondo agli eventi narrati, ma contribuiscono a costruire l'identità stessa del racconto, alternando atmosfere raccolte, scorci storici e panorami immersi nel verde.

La storia segue Renata Innocenti, deputata progressista ormai vicinissima a ottenere il prestigioso incarico di Ministro della Pubblica Istruzione. Tutto sembra procedere secondo i piani fino alla notte dello scrutinio elettorale, quando un episodio improvviso cambia completamente gli equilibri. Il compagno della politica, Carlo De Santis, giornalista sportivo molto conosciuto, diventa infatti protagonista di uno scandalo mediatico dopo un commento razzista pronunciato durante un collegamento televisivo. Da quel momento la campagna elettorale lascia spazio a una corsa contro il tempo, nella quale consenso, comunicazione e rapporti personali si intrecciano in una lunga notte decisiva.

La principale location di Election Day è Montegrotto Terme, nel cuore della provincia di Padova. Si tratta di uno dei centri termali più importanti d'Italia, spesso associato alla vicina Abano Terme, ma capace di conservare una propria identità fatta di eleganza, tranquillità e tradizioni secolari. La cittadina è conosciuta soprattutto per le sue acque termali, sfruttate già in epoca romana grazie alle loro proprietà benefiche. Non è un caso che il territorio abbia costruito nei secoli la propria fortuna proprio sul benessere, diventando una delle destinazioni termali più rinomate del Paese.

Il legame con l'antichità è ancora oggi evidente. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce un vasto complesso termale romano risalente al I secolo d.C., dove sono ancora riconoscibili vasche, ambienti dedicati ai bagni, ninfei e strutture utilizzate per il relax. Un patrimonio storico che racconta come il culto dell'acqua fosse già centrale quasi duemila anni fa. Passeggiando nel centro di Montegrotto Terme si respira un'atmosfera diversa rispetto a quella delle grandi città. Le riprese di Election Day hanno interessato in particolare, due degli spazi urbani più rappresentativi della cittadina.

Sono luoghi dove la vita quotidiana continua a scorrere con ritmi lenti, tra negozi, aree verdi, caffè e opere d'arte contemporanea che convivono armoniosamente con edifici storici. Questa dimensione raccolta diventa il contesto ideale per una vicenda che mette in scena il contrasto tra la politica nazionale e la normalità della provincia italiana.

Tra gli edifici simbolo spicca il complesso della Chiesa dei Santi Pietro ed Eliseo, affiancata dall'Oratorio della Madonna Nera. La zona racconta l'evoluzione architettonica della città: resti delle antiche fortificazioni medievali convivono con elementi romanici e con la ricostruzione moderna della chiesa avvenuta nel secondo dopoguerra.

Anche Piazza Mercato compare in alcune sequenze della pellicola. Qui ogni settimana continua a svolgersi il tradizionale mercato locale, dove produttori del territorio propongono vino, miele, olio extravergine e altre eccellenze dei Colli Euganei. Un dettaglio che restituisce autenticità alle immagini e rafforza il legame del film con il territorio. Una curiosità riguarda proprio Montegrotto Terme: nella pellicola compare anche il sindaco Riccardo Mortandello, che interpreta sé stesso in una breve partecipazione.

Tra le attrazioni più originali della città figura anche Butterfly Arc, una serra tropicale che ospita centinaia di farfalle vive provenienti da diverse parti del mondo. Il percorso permette ai visitatori di camminare all'interno di un ambiente ricco di vegetazione esotica, dove gli insetti volano liberamente tra piante e fiori. È una delle attrazioni più particolari della zona e contribuisce a rendere Montegrotto Terme una meta che unisce natura, divulgazione scientifica e turismo esperienziale.

Accanto agli scorci cittadini, Election Day valorizza anche il paesaggio dei Colli Euganei, uno dei territori naturalistici più affascinanti del Veneto. Il Parco Regionale dei Colli Euganei si estende su un'area di origine vulcanica caratterizzata da rilievi isolati che emergono dalla pianura padana. Il risultato è un paesaggio estremamente vario, fatto di boschi, vigneti, uliveti, sentieri panoramici e piccoli borghi storici. Questa zona è diventata negli anni un punto di riferimento non solo per gli escursionisti, ma anche per il turismo culturale ed enogastronomico, grazie alla presenza di ville venete, monasteri, castelli e aziende vinicole che producono alcuni dei vini più apprezzati della regione.

Tra gli edifici storici che caratterizzano il territorio spicca Villa Draghi, elegante residenza settecentesca immersa nel verde, oggi punto di partenza di numerosi percorsi naturalistici verso il Monte Ceva e gli altri sentieri dei Colli Euganei. Non lontano sorge anche il monumentale Castello del Catajo, una delle dimore storiche più spettacolari del Veneto. Con oltre trecento stanze, affreschi monumentali e un'imponente architettura, il complesso fu residenza di importanti famiglie nobili e ospitò anche la corte degli Asburgo durante i soggiorni estivi. La sua imponenza e il suo valore storico hanno attirato nel tempo numerose produzioni televisive e fotografiche, confermando il fascino cinematografico di questo territorio.