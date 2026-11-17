Pubblicazione: 17 novembre alle 21:05

Un amore a 5 stelle è uno di quei film che hanno segnato i primi anni Duemila, una favola moderna capace di mescolare romanticismo e realismo urbano. Jennifer Lopez interpreta Marisa Ventura, cameriera e madre single con il sogno di una vita diversa, mentre Ralph Fiennes veste i panni di Christopher Marshall, affascinante erede di una dinastia politica. Oltre alla chimica tra i protagonisti e alla sceneggiatura firmata da John Hughes sotto lo pseudonimo di Edmond Dantès, c'è un altro elemento che rende la pellicola indimenticabile, New York, raccontata attraverso il contrasto tra il lusso di Manhattan e la quotidianità del Bronx.

La storia ruota attorno a uno scambio di identità.. L'equivoco la porta a conoscere Christopher, che si innamora di lei credendola parte del suo stesso ambiente sociale. Quando la verità emerge, le differenze tra i due sembrano difficili da superare. Ma c'è una curiosità che riguarda proprio l'albergo,

Il Beresford è in realtà un prestigioso edificio residenziale al 211 di Central Park West. Per girare gli interni dell'hotel immaginario, la produzione utilizzò due autentici simboli dell'ospitalità newyorkese, il Waldorf-Astoria, al 301 di Park Avenue, e il Roosevelt Hotel, scelti per alcune delle scene ambientate tra hall, ascensori e ambienti di servizio.

Un altro luogo fondamentale per l'atmosfera romantica del film è Central Park. Alcune sequenze sono state girate in due degli angoli più riconoscibili del parco, Bethesda Terrace, con la sua celebre fontana e le scalinate, e Bow Bridge, il caratteristico ponte in ghisa affacciato sul lago. Questi scorci diventano lo scenario ideale per raccontare l'incontro tra due persone provenienti da mondi apparentemente inconciliabili. Ancora oggi sono tappe amate da turisti e appassionati di cinema, che possono ritrovare passeggiando la stessa atmosfera vista sullo schermo.

Il glamour di Manhattan trova spazio anche nelle scene dedicate allo shopping. Marisa prova un elegante tailleur Dolce & Gabbana in una boutique di Madison Avenue, nella Upper East Side, una delle zone più esclusive della città. Il contrasto con il quartiere in cui vive la protagonista è netto,. Qui le vetrine di lusso lasciano spazio a palazzi residenziali e strade attraversate dalla vita quotidiana dei residenti.

Proprio le riprese nel Bronx furono accompagnate da un episodio curioso. Secondo quanto raccontato dal regista Wayne Wang, il primo giorno di lavorazione nel quartiere si trasformò in un vero caos, paparazzi e curiosi presero d'assalto il set, costringendo la produzione a interrompere le riprese e a chiedere l'intervento della polizia. Nessuno si aspettava un'accoglienza simile, anche se Jennifer Lopez era già una star di enorme popolarità. Le riprese principali erano iniziate nell'aprile del 2002 e si conclusero nel giugno dello stesso anno, attraversando una New York capace di mostrare due realtà profondamente diverse.

A oltre vent'anni dall'uscita, alcuni di quei luoghi hanno cambiato volto, il Waldorf-Astoria ha affrontato una lunga ristrutturazione e il Roosevelt Hotel ha attraversato diverse vicende. Le location continuano a conservare un posto speciale nella memoria degli spettatori. Seguire oggi le orme di Marisa e Christopher significa riscoprire una città fatta di contrasti, dove il lusso di Manhattan convive con la quotidianità del Bronx e dove Central Park diventa il punto d'incontro tra due mondi. È anche questo il fascino di Un amore a 5 stelle, trasformare New York in una protagonista della storia, oltre che nel suo indimenticabile scenario.