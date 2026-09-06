Dov'è stato girato Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo? Le location da sogno per dire addio alle ferie

Pubblicazione: 06 settembre alle 14:38

Quando Aldo Giovanni e Giacomo sono tornati al cinema insieme nel 2020 con Odio l'estate, pochi spettatori hanno notato un dettaglio che avrebbe fatto sorridere i fan storici del trio. La scena della partita di calcio in spiaggia, quella che omaggia esplicitamente il loro film d'esordio del 1997, è stata girata esattamente nello stesso luogo dove tutto era cominciato: Castellaneta Marina. Un ritorno alle origini che non è solo geografico, ma simbolico, un modo per chiudere il cerchio di una carriera ventennale davanti alla stessa distesa di sabbia che li ha visti esordire come fenomeno cinematografico.





, anche se nel film non viene mai esplicitato con precisione dove si trovino i protagonisti durante la loro vacanza forzata. Una scelta narrativa deliberata quella del regista Massimo Venier, che ha mescolato diverse località pugliesi per creare un luogo di villeggiatura ideale, quasi archetipico, che potesse rappresentare qualsiasi destinazione balneare del Sud Italia., sfruttando il mare cristallino e i borghi caratteristici di questa porzione di Puglia.e le sue mura affacciate sull'Adriatico, ha fornito gli scorci più suggestivi., mentre Ugento ha completato il mosaico salentino. Ma è, borgo marinaro situato a metà strada tra il capoluogo e, a rappresentare forse la location più riconoscibile per chi conosce la costa pugliese.

Santa Cesarea Terme ha invece ospitato le riprese della spiaggia principale, quella dove si consumano le disavventure estive dei tre protagonisti e delle loro famiglie. La scelta non è casuale: questa località termale del Salento offre un litorale roccioso alternato a calette sabbiose che ben si prestava alle esigenze della produzione.





. Le scene iniziali, quelle che mostrano la vita quotidiana dei tre amici prima della partenza, sono state girate a, città dove tradizionalmente risiedono i personaggi interpretati dal trio comico. Il viaggio verso sud passa poi per la, tappe intermedie che sottolineano la distanza geografica e culturale tra il Nord e il Sud Italia, tema ricorrente nella filmografia di Aldo Giovanni e Giacomo.che compare nel film. Sebbene la sceneggiatura lo ambienti a Santa Marinella, località balneare del Lazio, l, durante una vera esibizione del cantante napoletano in Piazza Cavour. Un esempio di come la produzione abbia saputo sfruttare eventi reali per arricchire la narrazione, inserendo organicamente nel tessuto del film un momento di spettacolo autentico.Le location pugliesi scelte per Odio l'estate sono diventate rapidamente meta di pellegrinaggio per i fan del trio, contribuendo a quel fenomeno del cineturismo che negli ultimi anni ha portato benefici economici significativi ai territori coinvolti nelle produzioni cinematografiche., dimostrando come il cinema possa essere un potente strumento di promozione territoriale.