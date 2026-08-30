Due cuori in affitto su Prime Video ha trovato la sua protagonista: è parente di Heather Parisi

Pubblicazione: 30 agosto alle 09:30

Prime Video ha svelato la protagonista femminile della sua nuova serie Original Due cuori in affitto, adattamento dell'omonimo bestseller di Felicia Kingsley che ha conquistato milioni di lettrici in Italia. A vestire i panni di Stella sarà Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi e compagna del cantante Ultimo, che ha studiato recitazione negli Stati Uniti e si prepara al suo primo ruolo da protagonista in una produzione seriale.

La notizia, annunciata durante il, segna un momento importante sia per l'attrice che per la piattaforma streaming, che celebra dieci anni di attività in Italia con uno slate sempre più ambizioso di produzioni originali.i, noto al pubblico internazionale per il ruolo dele più recentemente, che interpreterà Blake Avery, il protagonista maschile della serie.

Due cuori in affitto è il romanzo più venduto tra quelli scritti da Felicia Kingsley, autrice italiana diventata un autentico fenomeno editoriale con oltre 4,5 milioni di copie vendute solo nel nostro paese e 23 libri pubblicati, tradotti in 20 Paesi. Per tre anni consecutivi è stata l'autrice più letta in Italia, conquistando premi prestigiosi come il Premio Selezione Bancarella 2026 per Scandalo a Hollywood, il Premio Sicilia 2026 e il titolo di autrice dell'Anno ai TikTok Book Awards nel 2024.

Dopo il successo della prima trasposizione cinematografica Non è un paese per single, disponibile su Prime Video dalla scorsa primavera, la piattaforma ha scelto di portare sullo schermo il suo romanzo di punta con una serie che promette di catturare l'essenza della storia originale, pur con significativi adattamenti al contesto italiano. La serie mantiene il cuore del romanzo, ma introduce alcune importanti differenze. Stella è un'aspirante sceneggiatrice precisa e maniaca del controllo, mentre Blake è un affermato autore di bestseller, caotico e sicuro di sé.

Quando i due sono costretti a condividere una villa sul mare e a lavorare insieme per salvare una serie TV, la rivalità lascia lentamente spazio a qualcosa di diverso. Ma rispetto al libro dila storia si sposta dagli Hamptons all'Italia e Summer diventa Stella, mentre acquista maggiore importanza il mondo della scrittura e della produzione televisiva. L'obiettivo resta comunque quello di conservare la componente romantica e il continuo scontro tra i due protagonisti che caratterizzavano il romanzo.

Comunque quando è arrivato l'annuncio del casting, Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso sui social la sua felicità per quel sì tanto atteso, esprimendo entusiasmo per la possibilità di lavorare al fianco di Giacomo Gianniotti in una storia che punta tutto sulle relazioni, sull'ambizione professionale e, naturalmente, sull'amore. La regia della serie è affidata a Laura Chiossone, già regista di Non è un paese per single, che dimostra una continuità creativa nella trasposizione delle opere di Felicia Kingsley per Prime Video. La sceneggiatura è firmata da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, che hanno il compito di tradurre in immagini la tensione romantica e l'humor caratteristici della scrittura di Kingsley.

Prime Video, fonte: Amazon

Due cuori in affitto è una coproduzione tra Amazon MGM Studios, Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film/Lucisano Media Group, e Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica, a testimonianza dell'impegno produttivo importante dietro al progetto. Le riprese della serie inizieranno nel prossimo autunno 2026, mentre per la data di uscita bisognerà ancora attendere. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo, confermando la strategia della piattaforma di investire in produzioni italiane con potenziale di appeal internazionale, capaci di parlare al pubblico locale e al tempo stesso di raggiungere spettatori in tutto il mondo.

A questo punto non resta che attendere l'inizio delle riprese per scoprire qualcosa in più su questa nuova versione di. Persarà soprattutto l'occasione di misurarsi con il suo primo grande ruolo da protagonista, per di più con un personaggio già molto amato dalle lettrici di Felicia Kingsley.non ha ancora indicato una data di uscita, ma con il primo ciak previsto in autunno l'avventura diè ormai pronta a passare dalle pagine del romanzo al piccolo schermo.