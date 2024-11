Dwayne Johnson licenziò i suoi agenti quando derisero la sua intenzione di essere "più famoso" di Will Smith e George Clooney

Pubblicazione: 13 novembre alle 13:00

Dwayne Johnson ha esordito sullo schermo nel 2002 recitando nella pellicola Il re scorpione. Il film ebbe un gran successo, ma The Rock voleva di più. Disse infatti ai suoi agenti che sognava una carriera più grande di quella di attori come Will Smith e George Clooney. Per tutta risposta i suoi agenti si mostrarono scettici riguardo alle sue ambizioni, e lui decise di trovarsene degli altri.

Spiega Johnson, riguardando al passato e al desiderio di essere "più grande" di Smith e Clooney:

All’epoca era questa l’idea e lo dico con rispetto. L'idea era magari di fare le cose in modo diverso, perché non esiste un modello, credo, per un tipo come me, che ha il mio aspetto. Ma ora, ripensando alla mia carriera... Più grande di Will, più grande di George? La dichiarazione doveva essere solo: diverso.

Quindi la data è Natale, anno X. Un anno e mezzo, due anni prima di allora dico: "Questa è la nostra data". E lavoriamo all’indietro a partire da lì. Mi sono trovato a fare questo per anni, in realtà. E ha funzionato, mi ha aiutato all'epoca perché ha contribuito a costruire la mia carriera. Avevo questa convinzione: il pubblico prima di tutto. Pensiamo prima al pubblico. Quindi ricevevo un copione, lo guardavo e pensavo: "Al pubblico piacerà vedermi in questo ruolo?"

Johnson è sicuramente diventato uno degli attori e produttori di maggior successo a Hollywood e infatti ha raccontato come è riuscito ad arrivare dove è ora, pianificando perfettamente l'uscita dei film e scegliendo progetti che potessero piacere al pubblico:

Fonte / GQ

Nel corso della sua carriera i film di Johnson hanno incassato più di 4,5 miliardi al botteghino.