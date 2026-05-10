Su Netflix, c'è un thriller sentimentale (imperdibile) che terrorizza chiunque abbia vissuto una separazione

Pubblicazione: 10 maggio alle 08:49

Fino a che punto ci si può spingere per amore? O meglio, per gelosia? È questa la domanda che serpeggia in ogni scena de L'amore criminale (Unforgettable), thriller sentimentale del 2017 che ha conquistato il pubblico americano con un incasso superiore ai dieci milioni di dollari e che continua a catturare l'attenzione degli spettatori italiani nelle sue programmazioni televisive. Il film, disponibile da poco su Netflix, rappresenta la scelta perfetta per chi cerca una storia composta da misteri e tanti colpi di scena.

rappresenta l'esordio alla regia di, nome che probabilmente non vi dirà molto finché non scoprirete che è la produttrice dietro pellicole come Crazy, Stupid, Love e Focus - Niente è come sembra. Per la sua opera prima, la Di Novi ha scelto di esplorare un: quello delle famiglie allargate, dei triangoli amorosi e della sottile linea che separa l'amore dal possesso.

La protagonista è Tessa Connover, interpretata da Katherine Heigl, volto amatissimo dal pubblico per il suo ruolo nella serie Grey's Anatomy e per commedie romantiche come 27 volte in bianco e Molto incinta. Qui però la Heigl abbandona i registri leggeri per calarsi nei panni di una donna apparentemente perfetta che nasconde un lato oscuro sempre più incontrollabile. Tessa sta faticosamente elaborando la fine del suo matrimonio con David, un giovane imprenditore di successo interpretato da Geoff Stults.

Il processo di accettazione diventa impossibile quando l'ex marito si presenta con la nuova compagna Julia Banks, interpreta da Rosario Dawson con una fragilità che contrasta con i suoi ruoli più grintosi. David non si limita a presentare Julia: la porta direttamente nella casa che un tempo condivideva con Tessa e, cosa ancora più dolorosa, nella vita della loro figlioletta Lily. Julia cerca di adattarsi al nuovo ruolo di compagna e matrigna, ma presto scopre che il vero incubo viene dal presente: la gelosia di Tessa assume infatti contorni patologici.

Il cast si completa connei panni della piccola. La sceneggiatura porta le firme di, mentre dietro le quinte troviamo la fotografia di Caleb Deschanel, le scenografie di Nelson Coates, i costumi di Marian Toy e le musiche originali di Toby Chu.

L'amore criminale, uscito con il titolo originale Unforgettable, ha rappresentato anche la reunion tra Katherine Heigl e Denise Di Novi, che avevano già collaborato nella commedia Tre all'improvviso. Questa volta però i toni sono ben diversi: niente risate ma tensione crescente, manipolazione psicologica e un'escalation di violenza che culmina in uno scontro finale tra due donne che combattono per versioni incompatibili della stessa vita.

L'amore criminale, fonte: Warner Bros.

Il film si inserisce nel filone dei thriller domestici, quel sottogenere che porta il pericolo non in luoghi esotici o situazioni straordinarie ma dentro le mura di casa, tra le relazioni quotidiane. È un cinema che fa leva sulle paure concrete: quella di perdere i propri figli, di vedere un estraneo prendere il proprio posto, di scoprire che la persona che credevamo di conoscere nasconde un lato pericoloso, molto più del previsto.

La Di Novi dimostra di saper orchestrare con efficacia questa tensione, costruendo un thriller che procede per accumulo di piccoli dettagli inquietanti prima di esplodere in situazioni sempre più estreme. La domanda che apre il film resta sospesa per tutta la durata: fino a che punto ci si può spingere per amore? Decisamente più in là di quanto vorremmo credere.