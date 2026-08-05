"È già perfetto così": Tom Holland non guarderà questa discussa serie tratta da un capolavoro Playstation

Pubblicazione: 05 agosto alle 18:13

Nel pieno del tour promozionale di Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha rilasciato una dichiarazione che farà discutere a lungo la community videoludica. Durante un'intervista con Happy Sad Confused, alla domanda su quale fosse il suo videogioco preferito di tutti i tempi, l'attore britannico non ha esitato un secondo: The Last of Us Part II.

La risposta potrebbe sembrare scontata, considerando la popolarità del capolavoro di Naughty Dog, ma è la motivazione successiva a rendere tutto più interessante. Holland ha infatti rivelato di non aver guardato la serie HBO tratta dal gioco proprio perché ama troppo l'opera originale. "Non guardo videogiochi molto spesso", ha spiegato l'attore, "e il gioco è semplicemente così bello che non voglio rovinarmelo".

La scelta dell'attore di Spider-Man acquista ancora più senso considerando l'accoglienza tiepida riservata alla seconda stagione della serie HBO. Se la prima stagione aveva conquistato critica e pubblico, diventando uno degli adattamenti videoludici più riusciti di sempre, il secondo capitolo non ha raggiunto gli stessi vertici di consenso. Le critiche si sono concentrate principalmente sulla caratterizzazione di Ellie, con molti fan che hanno lamentato una resa poco fedele al personaggio videoludico.

The Last of Us - HBO Max

Holland ha sottolineato comein termini di narrazione, sviluppo dei personaggi e performance capture. Non sorprende che un attore apprezzi particolarmente questi aspetti: il lavoro di Troy Baker e Ashley Johnson ha stabilito nuovi standard nell'industria, dimostrando che la recitazione nei videogiochi può raggiungere vette paragonabili a quelle del cinema. Inoltre, ha ammesso candidamente di, il che rende la sua passione per The Last of Us 2 ancora più significativa.

La community dei fan del gioco ha accolto con entusiasmo le parole dell'attore, vedendole come una validazione del proprio amore per l'opera di Naughty Dog. In un panorama dove le opinioni su The Last of Us 2 rimangono polarizzate, con difensori accaniti e detrattori altrettanto convinti, sentire una voce autorevole come quella di Holland schierarsi apertamente può fare la differenza.

Resta da vedere se l'attore manterrà la sua posizione anche con l'eventuale uscita di The Last of Us Part III, progetto ancora non confermato ma fortemente desiderato dai fan della serie. Nel frattempo, la sua dichiarazione rimane un promemoria di come i videogiochi possano creare esperienze così intense e personali da meritare di essere protette da qualsiasi forma di reinterpretazione esterna.