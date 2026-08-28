È il più visto di Netflix, ma è solo un trailer: cos'è GTA 6 e perché tutti ne parlano

Pubblicazione: 28 agosto alle 16:01

Se in queste ore siete entrati su Netflix, avete aperto la Top 10 per vedere cosa propone la piattaforma e vi siete imbattuti in una copertina dai colori sgargianti, con la scritta Grand Theft Auto VI e una durata di appena 26 minuti, potreste esservi fatti una domanda molto semplice: che cos'è? Di cosa si tratta? Partiamo subito dal dire che non è un film, non è una serie TV e non è nemmeno un documentario. Eppure Grand Theft Auto VI: An Extended Look è riuscito a raggiungere il primo posto su Netflix, superando produzioni pensate proprio per il cinema e lo streaming.

Se ilnon vi dice assolutamente nulla, quindi, siete nel posto giusto. Proviamo a spiegarvi nel modo più semplice possibile che cos'è Grand Theft Auto, perchéè così atteso e soprattutto perché milioni di persone stanno guardando su. Partiamo proprio dalle basi.ed è una delle serie di videogiochi più famose e vendute al mondo, con il primo capitolo che risale addirittura al, ma nel corso degli anni la saga è diventata qualcosa di enormemente più grande.

Il concetto, almeno sulla carta, è semplicissimo. In GTA il giocatore viene catapultato all'interno di una grande città virtuale, generalmente ispirata agli Stati Uniti, e può muoversi liberamente al suo interno. C'è una storia da seguire, con protagonisti e missioni, ma nessuno obbliga a passare continuamente da un obiettivo all'altro. Si può prendere un'automobile e guidare senza una destinazione precisa, andare nei negozi, cambiare vestiti, praticare sport, partecipare ad attività secondarie o semplicemente esplorare. E, naturalmente, si possono anche rubare veicoli, organizzare rapine, affrontare sparatorie e finire inseguiti dalla polizia.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

D'altronde, il nome stesso Grand Theft Auto indica proprio il furto di un'automobile. Il grande segreto del successo di GTA è quindi la libertà. Rockstar Games, lo studio che realizza la serie, costruisce enormi mondi virtuali pieni di persone, automobili e luoghi da visitare, ma poi lascia al giocatore la possibilità di decidere cosa fare. È un po' come avere a disposizione una gigantesca città digitale nella quale vivere una storia criminale, ma anche perdersi per ore facendo tutt'altro. Il tutto con uno stile marcatamente cinematografico.

Però, per capire perchésia diventato un evento ancora prima di uscire bisogna guardare al suo predecessore.è arrivato nel 2013 ed è diventato uno dei videogiochi di maggior successo di sempre. A mantenerlo vivo per tutti questi anni ha, la sua componente multigiocatore, che ha permesso a milioni di utenti di continuare a incontrarsi, giocare e vivere nuove avventure nello stesso mondo, insieme agli amici.

Sono quindi passati più di dieci anni dall'ultimo Grand Theft Auto completamente nuovo. E GTA 6 è il gioco che milioni di persone stanno aspettando da allora. Questa volta i protagonisti saranno Jason e Lucia, una coppia di criminali che si ritroverà coinvolta in una storia ambientata a Leonida, uno stato immaginario ispirato alla Florida. Il cuore del gioco sarà Vice City, la versione di Miami secondo Rockstar, circondata però da spiagge, paludi, piccole città e moltissimi altri luoghi da esplorare.

GTA 6, fonte: Rockstar Games

La presentazione che trovate oggi su Netflix serve proprio a mostrare tutto questo. Per 26 minuti Rockstar accompagna lo spettatore all'interno di GTA 6, presentando i protagonisti, il mondo, le attività e soprattutto l'enorme quantità di dettagli che compongono questa nuova città virtuale. Ed eccoci alla domanda più curiosa: perché tutto questo è al primo posto su Netflix?Perché GTA ormai non è più soltanto un nome conosciuto da chi segue abitualmente i videogiochi. GTA 5 ha venduto oltre 200 milioni di copie (avete letto bene), mentre il suo mondo online è stato frequentato per anni da un pubblico enorme.

Una generazione è praticamente cresciuta giocandoci e, nel frattempo, l'attesa per il seguito ha continuato ad aumentare. Per molti giocatori, quindi, queidi. Con la differenza che GTA 6 arriva dopo un'attesa durata più di un decennio. La scelta di pubblicare questa lunga presentazione su Netflix, che ha attirato non poche critiche perché non era mai capitato con altri videogiochi, ha poi fatto il resto.è finito direttamente davanti anche a persone che normalmente non guarderebbero una conferenza dedicata ai videogiochi o un lungo filmato di gameplay su YouTube.

Ed è proprio il suo primo posto nella Top 10 a raccontare quanto Grand Theft Auto sia ormai andato oltre i confini del gaming. Se quindi avete aperto Netflix pensando di scegliere un film o una serie TV, e vi siete chiesti perché milioni di persone stessero guardando 26 minuti dedicati a qualcosa chiamato GTA 6, la spiegazione è molto più semplice di quanto sembri: state guardando l'anteprima del nuovo capitolo di una delle serie di videogiochi più grandi e popolari al mondo. E dopo più di dieci anni di attesa, per tantissime persone è già un evento.