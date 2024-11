È morto Greg Hildebrandt: con il fratello creò illustrazioni iconiche per Star Wars, Il Signore degli Anelli e Marvel

Greg Hildebrandt, artista e illustratore noto per aver lavorato a Star Wars, Marvel, Magic: The Gathering e Il Signore degli Anelli insieme al suo defunto fratello gemello, è morto all’età di 85 anni.

La luce della mia vita si è spenta. Alle 12:36 di questo pomeriggio, l’amore della mia vita, il mio migliore amico e anima gemella è venuto a mancare. Greg aveva 85 anni. Era l’uomo più dolce che abbia mai conosciuto. Abbiamo lavorato insieme per 45 anni e vissuto insieme per 33 di questi. Abbiamo avuto una vita meravigliosa e siamo stati benedetti. Greg ha lottato per 5 mesi per recuperare la capacità di respirare dopo un grave effetto collaterale di un farmaco per il cuore. Ha combattuto duramente, ma alla fine era troppo debole. È morto pacificamente tra le mie braccia. Sapeva di essere al sicuro e amato, e mancherà terribilmente. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Era il mio compagno, ieri, oggi, domani e per sempre. Sei il mio cuore ed è spezzato!