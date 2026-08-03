È morto Vincent Pastore, l'indimenticabile Big Pussy de I Soprano: addio a un volto cult della serie HBO

Pubblicazione: 03 agosto alle 08:15

Vincent Pastore si è spento all'età di 80 anni, lasciando un vuoto nel panorama degli attori che hanno saputo incarnare l'anima ruvida e contraddittoria del cinema italo-americano. La notizia della sua scomparsa è stata riportata da TMZ, confermando la perdita di uno dei volti più riconoscibili della televisione degli ultimi decenni. Per milioni di spettatori in tutto il mondo, Pastore sarà per sempre Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, il personaggio che lo ha consegnato alla storia della serialità televisiva grazie al suo ruolo nelle prime due stagioni de I Soprano, la serie HBO che ha ridefinito gli standard della narrazione televisiva.

non era un personaggio qualunque: faceva parte della cerchia ristretta di, interpretato dall'indimenticabile James Gandolfini, ed era considerato. Ma è proprio il tradimento a rendere Big Pussy immortale nella memoria collettiva. Quando il personaggio diinizia a collaborare con l'FBI, portando addosso una microspia, si innesca. Il finale della seconda stagione regala una delle scene più iconiche e discusse della televisione:, insieme a Silvio Dante (Steven Van Zandt) e Paulie Walnuts (Tony Sirico), si trova costretto a prendere una decisione devastante.

Su una barca, lontano da occhi indiscreti, i tre eliminano Big Pussy. Non è solo una scena di violenza: è un momento che cristallizza il dolore della necessità, il peso della lealtà tradita e la brutalità di un codice d'onore che non perdona. Quella sequenza, girata con un'intensità emotiva che ancora oggi fa discutere critici e appassionati, ha contribuito a fare de I Soprano un fenomeno culturale globale. E Pastore, con il suo volto scavato, la voce profonda e la capacità di trasmettere vulnerabilità sotto una scorza da duro, ha saputo rendere Big Pussy un personaggio tridimensionale, umano, tragico.

Vincent Pastore, the actor best known for playing Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on #TheSopranos, has died. He was 80.



Pastore was cast as a mobster several times throughout his career. He had small parts in early ‘90s crime dramas like “Carlito’s Way” and “Goodfellas.” He… pic.twitter.com/qyrZPuvbMD — Variety (@Variety) August 1, 2026

Ma la carriera di Vincent Pastore non si esaurisce con I Soprano. Nato e cresciuto nel Bronx, l'attore ha incarnato il gangster di quartiere in decine di produzioni, diventando un elemento ricorrente del cinema crime americano. Prima del grande successo televisivo, Pastore aveva già lasciato il segno con piccoli ma memorabili ruoli in pietre miliari del genere come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Carlito's Way di Brian De Palma, entrambi usciti nei primi anni Novanta. Il 1995 e il 1996 segnano una svolta nella sua carriera: partecipa a The Jerky Boys: The Movie e al film per la televisione Gotti, prodotto da HBO, dove interpreta ancora una volta un mafioso. Questi ruoli consolidano la sua immagine e aprono la strada al provino per I Sopranos, che cambierà per sempre la sua vita professionale.

Lae attraversa generi diversi, pur mantenendo una coerenza tematica legata alle sue radici italo-americane. Ha prestato la voce a Luca, il polpo mafioso del film d'animazione, accanto a Will Smith e Robert De Niro. Ha recitato in pellicole come. Anche quando i progetti erano più piccoli o indipendenti, Pastore portava sempre una presenza scenica autentica, capace di rendere credibile qualsiasi personaggio.

Sul fronte televisivo, oltre a I Soprano, l'attore è apparso in serie come New York Undercover, Law & Order, Bull e persino nella soap opera General Hospital. La sua versatilità lo ha portato anche nel mondo dei reality show: ha partecipato a Dancing with the Stars, mettendosi in gioco con autoironia, e a programmi come Shark Tank e Celebrity Family Feud, dimostrando di saper sorridere di sé stesso e di apprezzare il rapporto diretto con il pubblico. Oltre alla recitazione, Pastore aveva un altro progetto che gli stava particolarmente a cuore: conduceva The Wise Guy Show su SiriusXM, un programma settimanale di tre ore in cui intervistava celebrità e figure di spicco della comunità italo-americana.

I Soprano, fonte: HBO

Era un modo per rimanere connesso alle sue radici, per raccontare storie di successo e per celebrare una cultura spesso stereotipata ma ricca di sfumature e orgoglio. Vincent Pastore lascia la figlia Renee, che ha sempre rappresentato un punto fermo nella sua vita. Nonostante il successo e la fama, l'attore ha sempre mantenuto un legame forte con la famiglia e con i valori che lo avevano formato nel Bronx degli anni Cinquanta e Sessanta.

La scomparsa di Pastore chiude un capitolo importante della rappresentazione italo-americana sullo schermo. In un'epoca in cui il cinema e la televisione cercano nuove narrazioni e nuove voci, figure come la sua ricordano quanto sia potente un'interpretazione radicata nell'esperienza, nella memoria culturale e nella capacità di trasformare un cliché in un ritratto umano complesso. Big Pussy non era solo un mafioso: era un uomo diviso tra lealtà e paura, tra affetto e sopravvivenza. E Vincent Pastore è stato capace di rendere quella divisione palpabile, reale, indimenticabile.