“È stato un mese terribile”: Antonella Clerici torna con È sempre mezzogiorno dopo un’estate segnata dal dolore

Pubblicazione: 07 settembre alle 09:15

Antonella Clerici è pronta a riaprire le porte del suo bosco televisivo. Da oggi, lunedì 7 settembre, È sempre mezzogiorno torna su Rai 1 alle 11:55, dando ufficialmente il via a una nuova stagione del programma che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili del daytime della rete. Quella che per la conduttrice dovrebbe essere semplicemente una nuova ripartenza arriva però al termine di un'estate molto diversa dalle altre.

Dietro il sorriso con cuisi prepara a ritrovare il pubblico c'è infatti un dolore che lei stessa ha definito tra i più grandi della propria vita:, storico collaboratore, braccio destro e soprattutto amico con cui aveva condiviso quasi trent'anni. “A luglio è morto un mio storico collaboratore e grande amico. Dopo quella della mia mamma, la perdita per cui ho più sofferto. È stato un mese terribile”, ha raccontato

Tollini era morto all'inizio di luglio e la sua scomparsa aveva colpito profondamente non soltanto la conduttrice, ma tutta la squadra che negli anni ha lavorato accanto a lei. Il loro rapporto era iniziato nell'estate del 1998 in Romagna. Da quel momento, come aveva ricordato la stessa Clerici nel messaggio con cui gli aveva detto addio, “Dimitri&Antonella” era diventato un binomio praticamente inseparabile.

Non si trattava soltanto di un collaboratore incontrato dietro le quinte dei suoi programmi. Tollini era diventato una delle persone più importanti della sua vita, presente attraverso lavoro, viaggi, successi televisivi e momenti privati. “Quanta vita passata insieme tra lavoro, viaggi, avventure. Noi. Il mio migliore amico. Il mio braccio destro. Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise”, aveva scritto Clerici annunciandone la morte.

“E oggi che non ci sei più mi sembra di camminare sull'orlo di un baratro. La voragine della tua assenza. Cosa farò, amico mio, senza di te? Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta”. - Antonella Clerici

Parole alle

Nel suo messaggio Clerici aveva voluto ringraziare anche lo IEO, l'AIRC e l'associazione VIDAS per le cure palliative, accompagnando i ricordi dell'amico con Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni cantata dallo stesso Tollini. A distanza di due mesi, quella perdita resta quindi inevitabilmente presente mentre la conduttrice torna al lavoro. Clerici ha raccontato di essere riuscita lentamente a ritrovare un po' di serenità grazie anche alla Normandia, diventata negli anni uno dei suoi rifugi lontano dalla televisione.

È lì che ha trascorso parte dell'estate insieme al compagno Vittorio Garrone, cercando di recuperare energie dopo un luglio che ha lasciato un segno profondo. Ora, però, è arrivato il momento di riaccendere le telecamere. È sempre mezzogiorno torna oggi su Rai 1 alle 11:55 e lo fa senza rivoluzionare quella formula che ha permesso alla trasmissione di costruire negli anni un rapporto molto stretto con il pubblico. Cucina, ricette, giochi, ospiti e racconti continueranno a convivere nello studio immerso nel verde che richiama proprio la casa nel bosco della conduttrice.

La nuova stagione porterà comunque qualche cambiamento. Accanto ai volti ormai familiari del programma, mentre continuerà a essere centrale il rapporto diretto con gli spettatori da casa.sarà inoltre soltanto il primo appuntamento di una stagione televisiva particolarmente intensa. La conduttrice tornerà infatti anche con, mentre a gennaio sarà nuovamente impegnata con. Nel frattempo ci saranno anche gli appuntamenti musicali, a partire da Suzuki Jukebox.

È proprio la televisione in diretta, però, a restare il terreno nel quale Clerici continua a sentirsi maggiormente a casa. “La diretta è un rischio, ma un bel rischio: la amo”, ha spiegato parlando del ritorno davanti alle telecamere. Un rapporto con la televisione che dura ormai da decenni e che l'ha portata ad attraversare programmi diversissimi tra loro. Ripensando alla propria carriera, Clerici continua a considerare il Festival di Sanremo del 2010 una delle soddisfazioni più grandi, soprattutto perché arrivò all'Ariston da quella che lei stessa definisce una posizione da “outsider totale”.

Ora, però, per Antonella Clerici è soprattutto il momento di guardare avanti. Dopo un'estate segnata da una perdita che continua inevitabilmente a farsi sentire, la conduttrice torna nel luogo in cui da anni ritrova ogni giorno il contatto diretto con il suo pubblico. Da oggi alle 11:55 si riaccendono quindi le luci di È sempre mezzogiorno. E questa volta, dietro la consueta energia con cui Clerici entrerà nel suo studio, ci sarà anche il ricordo di Dimitri Tollini, l'amico e collaboratore che per quasi trent'anni ha condiviso con lei una parte importante della vita e della carriera.