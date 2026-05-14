È ufficialmente la fine di un'era per Star Wars dopo 49 anni: il motivo

Pubblicazione: 14 maggio alle 19:00

Quarantanove anni dopo l'uscita del primo film, Star Wars cambia volto in modo silenzioso ma definitivo. Dopo il 4 maggio 2026, la data celebrata ogni anno dalla community come Star Wars Day, i dati di streaming su Disney+ hanno fotografato qualcosa che non era mai successo prima nella storia del franchise: la trilogia prequel è più visualizzata della trilogia originale. La Minaccia Fantasma e L'Attacco dei Cloni occupano posizioni stabili nella top 10 della piattaforma, mentre dell'intera trilogia originale resiste solo Una Nuova Speranza. Non è una coincidenza, non è un effetto momentaneo legato a un anniversario: è il riflesso di un cambiamento generazionale profondo che ha impiegato vent'anni per manifestarsi, e che adesso è ufficialmente realtà.

La trilogia originale e il suo primato storico

Per quasi trent'anni, la domanda su quale Star Wars dominasse le classifiche non aveva bisogno di essere posta. Una Nuova Speranza del 1977 aveva ridefinito il cinema di fantascienza, L'Impero Colpisce Ancora del 1980 era considerato da critica e pubblico il miglior capitolo della saga, e Il Ritorno dello Jedi del 1983 aveva chiuso un'epoca con la stessa potenza emotiva con cui l'aveva aperta. Quei tre film erano più di buoni film: erano i film dell'infanzia di una generazione intera. I suoni, i personaggi, i duelli con le spade laser, la forza narrativa di Darth Vader e Luke Skywalker avevano costruito un legame che resisteva al tempo e alla distanza.

Il poster di Star Wars Episodio I La Minaccia Fantasma, il film del 1999 di George Lucas entrato nella top 10 di Disney+. © Twentieth Century Fox and other relevant production studios (MoviestillDB)

La trilogia prequel: da disastro critico a comfort movies di una generazione

Anche in streaming, la trilogia originale aveva mantenuto quella centralità. Ogni volta che un nuovo spettatore entrava nell'universo di Star Wars, il consiglio universale era lo stesso: inizia dal. La trilogia originale era il punto di partenza canonico, il cuore del franchise, la risposta alla domanda "da dove comincio?". E in cima alle classifiche di Disney+ ci si ritrovava quasi automaticamente, year after year, senza che nessun altro capitolo riuscisse davvero a scalfirne il primato.

Quando La Minaccia Fantasma uscì nel 1999, le aspettative erano astronomiche. Sedici anni di assenza, una generazione cresciuta con la trilogia originale, e George Lucas che tornava a dirigere per la prima volta da Una Nuova Speranza. Il risultato fu accolto con delusione e poi con aperta ostilità: Jar Jar Binks fu bollato immediatamente come il personaggio più irritante della storia del franchise, l'introduzione dei midi-chloriani per spiegare la sensibilità alla Forza fu vissuta come una profanazione del mistero, e Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker nei capitoli successivi divise il pubblico in modo permanente.

Quello che è successo nei vent'anni successivi, però, è una delle storie di rivalutazione più complete della storia del cinema popolare. La serie animata Star Wars: The Clone Wars, partita nel 2008 e conclusasi nel 2020, ha esplorato in profondità il periodo tra i prequel rivelando la complessità di Anakin, approfondendo il rapporto con Obi-Wan, reintroducendo Darth Maul con una narrazione completamente nuova e costruendo un universo narrativo che rendeva i film originali retroattivamente più ricchi. I ragazzi che avevano dieci anni nel 1999 quando uscì La Minaccia Fantasma ne avevano trenta quando Clone Wars si concludeva: avevano cresciuto con quei personaggi, li avevano visti evolversi per anni, e quella trilogia era diventata la loro Star Wars esattamente come la trilogia originale era stata quella dei loro genitori.

Il sorpasso: cosa dicono i dati dopo il 4 maggio

I dati di streaming fotografati dopo lo Star Wars Day 2026 mostrano La Minaccia Fantasma e L'Attacco dei Cloni solidamente nella top 10 di Disney+, con solo Una Nuova Speranza a rappresentare la trilogia originale nello stesso spazio. È la prima volta che accade in modo così netto. Il significato non è solo statistico: indica che le famiglie che iniziano a guardare Star Wars nel 2026 stanno scegliendo di partire dall'Episodio I, seguendo l'ordine cronologico della storia invece di quello di uscita. Là dove una volta il consiglio universale era "inizia da Una Nuova Speranza", adesso molti nuclei familiari stanno scegliendo di seguire la linea temporale canonica, e attraverso quel percorso stanno scoprendo prima i prequel.

La domanda che questo dato apre è significativa: se La Minaccia Fantasma diventa il punto di ingresso per le nuove generazioni, l'ordine di visione cambia, e con esso cambia anche la relazione emotiva con i personaggi. Darth Vader non è più il misterioso villain mascherato del 1977: è Anakin Skywalker, il bambino di Tatooine che lo spettatore ha visto crescere, innamorarsi, scegliere il lato sbagliato.

Verso The Mandalorian and Grogu: il futuro è cinematografico

Questo cambiamento nel gusto del pubblico si inserisce in un momento di svolta per il franchise. Il 2026 è il primo anno dal 2019 in cui Disney+ non propone nessuna nuova serie live-action originale di Star Wars, segnando la fine di un ciclo produttivo che aveva trasformato il piccolo schermo nel cuore del franchise. L'attenzione si sposta verso il cinema: The Mandalorian and Grogu è atteso nelle sale il 22 maggio 2026, e una serie di nuovi film — tra cui il progetto di Sharmeen Obaid-Chinoy su Rey e la nuova trilogia affidata a Simon Kinberg — promettono di ridefinire nuovamente l'universo. Dopo 49 anni, Star Wars dimostra di saper ancora sorprendere, anche solo attraverso i numeri di streaming di un lunedì mattina.