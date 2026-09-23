È una delle ville più famose delle serie TV anni ’90: oggi è in vendita a un prezzo da capogiro
La sua facciata è tra le più famose della televisione degli anni Novanta, anche se c’è un dettaglio che i fan della sitcom hanno scoperto solo molto tempo dopo: la casa della famiglia Banks non si trova davvero a Bel-Air. Ora quella villa è tornata sul mercato con una richiesta da capogiro.
"Oh che sventola di casa, mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio", diceva la sigla di Willy, il principe di Bel-Air, sit com del secolo scorso che mostra Will Smith nei panni di Willy mentre arriva nella sua nuova, lussuosa vita californiana. La villa della famiglia Banks, diventata uno degli oggetti più iconici del mondo delle serie televisive, oggi ha però una storia tutta sua. E soprattutto è tornata in vendita. Il prezzo? 22,95 milioni di dollari, una cifra che al cambio attuale si aggira intorno ai 19-20 milioni di euro. La proprietà era stata proposta inizialmente a 29,5 milioni di dollari nel gennaio 2026, prima di essere ritirata dal mercato e ripresentata con una richiesta decisamente più bassa.
Il nome della sitcom ha contribuito per decenni a creare un piccolo equivoco: la casa che nella storia appartiene alla ricca famiglia Banks non si trova nel quartiere di Bel-Air. L'indirizzo reale è 251 North Bristol Avenue, nel quartiere di Brentwood Park, a Los Angeles. È una zona residenziale molto prestigiosa, ma distinta da Bel-Air, anche se la distanza tra le due aree è relativamente contenuta, elemento che probabilmente ha reso perfettamente credibile la scelta della location per la produzione. La casa fu costruita nel 1937 e appartiene allo stile Georgian Colonial Revival. Il suo aspetto monumentale, con il portico a colonne e la facciata perfettamente simmetrica, era evidentemente adatto a rappresentare sullo schermo l'abitazione di una famiglia benestante come quella degli Banks.
La cifra richiesta racconta anche qualcosa sul mercato immobiliare di Los Angeles. A gennaio 2026 la villa era stata proposta a 29,5 milioni di dollari. Dopo essere stata ritirata, è tornata sul mercato con una richiesta di 22,95 milioni, cioè circa 6,55 milioni di dollari in meno rispetto alla precedente quotazione. La proprietà comprende sei camere da letto e sette bagni e si sviluppa su un grande terreno angolare. Tra gli elementi più scenografici figurano una piscina, terrazze in pietra, un gazebo immerso nel verde e una pool house. All'interno sono presenti inoltre un ingresso a doppia altezza, una scala curva e diversi dettagli architettonici coerenti con l'impostazione classica dell'edificio.
Per i fan della sitcom, è probabilmente questo l'aspetto più curioso dell'intera vicenda: la famosa casa che nella memoria televisiva sembra praticamente intoccabile è, nella realtà, una proprietà immobiliare soggetta alle normali dinamiche del mercato. Eppure la sua storia è già straordinaria, perchè prima di diventare la casa di Willy era una vera abitazione.
La famiglia Rahban possiede la proprietà dal 1978, quando Frank e Parvin Rahban la acquistarono per 732 mila dollari. All'epoca nessuno avrebbe potuto sapere che, poco più di dieci anni dopo, quella casa sarebbe diventata uno dei fondali più riconoscibili della televisione americana. La sitcom debuttò infatti nel 1990 e rimase in onda fino al 1996, per sei stagioni e 148 episodi. Al centro c'era Will Smith, allora già conosciuto come rapper con il nome di The Fresh Prince, che proprio grazie alla serie consolidò la sua popolarità come attore e preparò il terreno per la successiva carriera cinematografica. In Italia Willy, il principe di Bel-Air arrivò su Italia 1 nel 1993, entrando rapidamente nel cuore di un' intera generazione.