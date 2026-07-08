È uscito il nuovo trailer del film di Jason Statham vietato ai minori (ed è mozzafiato)

Pubblicazione: 08 luglio alle 20:00

Lasciatevi alle spalle i multiversi e i costumi attillati. La vera terapia d'urto del grande schermo ha la testa rasata di Jason Statham e il ritmo di una rissa da pub. Un attore che demolisce stuntman con la brutalità di un fabbro, forte di un'unica, monumentale espressione facciale prestata alla causa dell'adrenalina.

Quando il divo del genere action più amato di Hollywood decide di tornare alle origini, l’evento merita i tappeti rossi. L’occasione per festeggiare ce la offre il tesissimo e spettacolare trailer di, il thriller d'azione vietato ai minori diretto dal maestro del genere, programmato per invadere le sale

Il film si presenta come una bizzarra ma esaltante fusione di immaginari: una sorta di John Wick ma senza lo spazio per le trattative sindacali. La sinossi ufficiale, del resto, è un distillato purissimo di cinema d'azione anni Ottanta: Cole Reed (Statham), dopo aver assistito all'omicidio del suo capo miliardario ed essere stato ingiustamente incastrato, si imbarca su una nave mercantile per una crociata solitaria. Quella che doveva essere una semplice vendetta personale si trasformerà, ovviamente, in una gigantesca cospirazione internazionale.

Un equipaggio di lusso per il capitano Statham

Il valore aggiunto di questo progetto, che promette novantacinque minuti di puro intrattenimento senza freni, è anche la qualità del cast di contorno assemblato da Richet. Accanto ai bicipiti di Statham troviamo infatti Annabelle Wallis (già apprezzata nell'onirico Malignant), Jason Wong e il solido caratterista scandinavo Roland Møller, un veterano quando si tratta di interpretare facce da schiaffi di indiscutibile carisma.

La sceneggiatura, firmata a quattro mani da JP Davis e Lindsay Michel, sembra essere stata scritta con il solo scopo di massimizzare il coefficiente di danni strutturali all'interno di una nave mercantile. E se qualcuno dovesse temere che Statham stia esaurendo le cartucce, l'attore britannico ha già blindato il suo futuro hollywoodiano con un progetto meta-cinematografico ancora più folle: Jason Statham Stole My Bike, diretto da David Leitch, dove l'attore interpreterà... sé stesso.

Mutiny si candida a essere il perfetto punto esclamativo della stagione cinematografica estiva. La regia di Richet (uno che sa come gestire la tensione negli spazi chiusi) è una garanzia di pulizia visiva, fondamentale per evitare che le coreografie dei combattimenti si trasformino nella solita accozzaglia di tagli di montaggio isterici.

Il verdetto del trailer è chiaro: non aspettatevi sottili riflessioni sulla geopolitica dei trasporti marittimi o sfumature drammatiche da festival d'essai. Il cinema di Statham è un rito pagano fatto di ossa rotte, battute lapidarie pronunciate a denti stretti e cattivi che rimpiangono il giorno in cui sono nati. E a noi, francamente, va benissimo così.