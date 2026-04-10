Ebenezer: Ian McKellen folgorato dall'interpretazione di Johnny Depp nel film: "È in forma smagliante"

Pubblicazione: 10 aprile alle 13:00

Il ritorno di Johnny Depp a Hollywood non è passato inosservato, e a testimoniarlo è nientemeno che Sir Ian McKellen, leggenda vivente del cinema britannico. Dopo otto anni di assenza dai grandi progetti hollywoodiani, Depp è tornato sul set con un ruolo che sembra cucito su misura per lui: Ebenezer Scrooge nel remake di "A Christmas Carol" diretto da Ti West.



McKellen, che interpreta il fantasma di Jacob Marley nella pellicola, non ha risparmiato parole di elogio per il collega durante la premiere newyorkese di "The Christophers", il suo ultimo film diretto da Steven Soderbergh. "Mi sono innamorato di lui", ha dichiarato senza mezzi termini alla stampa, usando un'espressione che raramente si sente nel mondo delle interviste protocollari di Hollywood.



Ma cosa ha colpito così tanto l'attore ottantaseienne, abituato a lavorare con i più grandi nomi dell'industria cinematografica? "È in una forma strepitosa. Effervescente, divertente, irriverente, serio, tutto allo stesso tempo", ha spiegato McKellen. Non è solo una questione di performance davanti alla macchina da presa: l'attore ha sottolineato come Depp si sia dimostrato "molto disponibile con i suoi colleghi", creando sul set "un'atmosfera meravigliosa".

L'espressione scelta da McKellen per descrivere l'esperienza lavorativa è particolarmente eloquente: "È stata una sorta di festa d'amore". Parole che assumono un peso specifico ancora maggiore considerando che la collaborazione tra i due è durata appena sei giorni di riprese. "Solo sei giorni, ma ne è valsa la pena", ha aggiunto McKellen con un sorriso, prima di ricordare con autoironia: "Interpreto un fantasma".



Per Depp, questo progetto segna un momento cruciale della carriera. L'ultima volta che lo avevamo visto in un blockbuster hollywoodiano risale al 2018, con "Animali fantastici: I crimini di Grindelwald". La sua successiva rimozione dal franchise Warner Bros è arrivata dopo la sconfitta in tribunale contro il tabloid The Sun, che lo aveva definito "picchiatore di mogli" sulla base delle accuse dell'ex moglie Amber Heard.



Il processo negli Stati Uniti del 2022 ha poi stabilito che entrambi, Depp e Heard, si fossero diffamati a vicenda, in un contrasto giudiziario che ha tenuto banco sui media di tutto il mondo per settimane. Nel frattempo, l'attore non è rimasto fermo: ha lavorato a diversi film indipendenti in Europa, tra cui "Minamata" e "Jeanne du Barry", mantenendo viva la sua carriera lontano dai riflettori di Hollywood.

Il prossimo appuntamento per i suoi fan sarà "Day Drinker", diretto da Marc Webb e con Penélope Cruz come co-protagonista, previsto per la fine dell'anno. Ma è chiaro che "Ebenezer: A Christmas Carol" rappresenta qualcosa di diverso: non solo un ritorno, ma una possibile rinascita nel cuore dell'industria che lo aveva marginalizzato.