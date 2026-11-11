Ebenezer, Johnny Depp e Rupert Grint alla première: Leicester Square diventa una favola vittoriana

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:39

Leicester Square si è trasformata in un angolo di Natale vittoriano lunedì 9 novembre 2026, quando Johnny Depp, Rupert Grint e il cast di Ebenezer hanno calcato un tappeto rosso innevato per la première mondiale del film. Abeti decorati, neve finta e luci calde hanno accolto centinaia di fan assiepati fuori dall'Odeon Luxe, pronti a celebrare uno dei ritorni più attesi nel panorama cinematografico degli ultimi anni. Per Depp, questo non è un evento qualsiasi. Ebenezer segna il suo ritorno ufficiale nel circuito delle major hollywoodiane, un traguardo che arriva dopo un periodo controverso della sua carriera, segnato dalla battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard e dall'allontanamento dai grandi studios.

, dal quale fu successivamente escluso. Negli anni seguenti, la star si è dedicata a produzioni indipendenti come Minamata e Jeanne du Barry, continuando a recitare ma lontano dai riflettori delle major.. "È qualcosa di profondo. Sono in debito con loro",. Un momento carico di emozione che ha aggiunto calore personale a una serata già densa di aspettative. Accanto a lui, il regista Ti West e un ensemble di attori che rende Ebenezer uno dei progetti più ambiziosi della stagione.

Rupert Grint, l'indimenticabile Ron Weasley della saga di Harry Potter, interpreta Bob Cratchit, il fedele impiegato di Scrooge che ama il Natale. Per Grint si tratta di un ritorno al grande schermo dopo Bussano alla porta di M. Night Shyamalan del 2023. Le immagini dei due attori fianco a fianco, davanti a un fondale di rami innevati, hanno fatto il giro del web in poche ore. La scelta di Ti West alla regia è forse l'elemento più intrigante del progetto. Il regista statunitense, noto per la sua produzione horror e famoso per la trilogia di X, porta al classico dickensiano una tensione visiva inedita, lontana dalle versioni rassicuranti a cui siamo abituati. Ebenezer viene presentato come una storia di fantasmi ambientata nella Londra vittoriana, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo in cerca di redenzione, ma con un approccio al limite dello spaventoso.

In Italia, il film arriverà nelle sale giovedì 12 novembre con il titolo Scrooge e gli spiriti del Natale. Una scelta che mantiene il riferimento al personaggio principale e agli elementi soprannaturali della storia, rendendo immediato il collegamento con il classico di Dickens pur lasciando spazio all'interpretazione più cupa del regista. La première di Londra ha dimostrato che l'interesse attorno al progetto è altissimo. La scenografia natalizia allestita a Leicester Square, con abeti e neve che hanno trasformato il cuore della City in un set cinematografico, ha creato un'atmosfera magica che ha anticipato il tono del film.

Per Depp, questo ritorno rappresenta molto più di un semplice ruolo: èanche dopo i momenti più difficili. Il pubblico italiano, tradizionalmente affezionato alle storie di redenzione e alle atmosfere natalizie, attende con curiosità questa versione inedita del Canto di Natale.potrebbe regalare uno dei film più interessanti della stagione, destinato a far discutere e a dividere, ma certamente impossibile da ignorare.