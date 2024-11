Ecco il burattino animatronic di Pinocchio: Unstrung, Robert Englund nel cast del nuovo film del Poohniverse!

Pubblicazione: 01 novembre alle 19:40

È arrivato online il primo sguardo a Pinocchio: Unstrung, nuovo capitolo del franchise slasher indie Poohniverse dai creatori di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Nella foto - e nel video che trovate qui sopra - possiamo vedere la marionetta di Pinocchio, realizzata interamente con effetti pratici e animatronic da Todd Masters, artista degli effetti speciali vincitore di un Emmy che ha lavorato a La bambola assassina e a Dune: parte Due.

Non è tutto:, l'iconico Freddy Krueger di, è entrato nel cast del film assieme a Richard Brake (che sarà Geppetto). Le riprese sono in corso per la regia di Rhys Frake-Waterfield e la produzione di Scott Jeffrey, il duo dietro Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. La trama segue il giovane James mentre scopre il segreto mortale di suo nonno Geppetto:. Nel cast figurano anche Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray e Peter De Souza-Feighoney.

L’uscita è prevista per l’estate del 2025.

"La sceneggiatura non è solo oscura, contorta e cruenta, ma a tratti anche molto divertente. Todd Masters e il suo team hanno creato effetti pratici incredibili. Il pubblico si troverà davanti a una corsa pazzesca", ha dichiarato Brake in un comunicato.

"Ho sempre amato la storia originale e inquietante del 1880. Ero quindi entusiasta di unirmi a questa produzione, per dare vita a questa piccola marionetta — con tutti gli effetti pratici", ha aggiunto Masters. "Questa versione racconta ancora l'avventura di un piccolo burattino che vuole diventare un bambino… ma il modo in cui lo diventa è estremamente cruento… e, francamente, molto divertente".

"Il nostro film ribalta tutto ciò che si sa su Pinocchio", ha affermato Frake-Waterfield. "Abbiamo un cast e una troupe incredibilmente talentuosi che lavorano su questo progetto. Ci affidiamo pesantemente agli effetti pratici per tutte le scene di morte e le creature. Non vedo l’ora che il mondo incontri Pinocchio".