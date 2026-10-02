Eddie Murphy, il nuovo progetto televisivo che potrebbe sorprendere i fan

Pubblicazione: 02 ottobre alle 17:03

Eddie Murphy potrebbe essere pronto per una nuova fase della sua carriera. L’attore, diventato una star internazionale soprattutto grazie al cinema, si prepara infatti a tornare al centro della televisione con un progetto molto particolare. Si tratta di The Chairman, nuova serie drammatica sviluppata per Peacock da Matthew Weiner, il creatore di Mad Men. Per Murphy sarebbe un passaggio importante, perché il progetto lo vedrebbe finalmente protagonista di una serie live-action sceneggiata. E c’è un altro dettaglio che rende l’annuncio particolarmente interessante, al momento, però, la produzione è ancora in fase di sviluppo e non è stata annunciata una data di uscita.

Il progetto rappresenta un passaggio significativo soprattutto se si considera il percorso televisivo di Murphy. Prima di conquistare il grande pubblico con film come 48 Hrs., Una poltrona per due, Beverly Hills Cop e Il principe cerca moglie, l'attore aveva raggiunto la notorietà nazionale grazie a Saturday Night Live, dove rimase per quattro stagioni. Dopo quell'esperienza, però, la sua carriera si spostò soprattutto verso il cinema. La televisione è rimasta presente in modo più limitato. Tra il 1999 e il 2001 Murphy prestò la voce a Thurgood Stubbs nella sitcom animata The PJs, mentre nel 2019 tornò a Saturday Night Live come conduttore, oltre trent'anni dopo la sua precedente esperienza nello show.

Un altro tentativo di riportare uno dei suoi personaggi più celebri sul piccolo schermo risale al progetto televisivo di Beverly Hills Cop. Murphy tornò nei panni di Axel Foley per il pilot di una possibile serie dedicata al figlio Aaron, interpretato da Brandon T. Jackson. La CBS decise però di non procedere con la produzione e l'idea non arrivò alla serialità. Negli ultimi anni, intanto, Murphy ha mantenuto un rapporto sempre più stretto con lo streaming grazie a film come Dolemite Is My Name, Coming 2 America, You People, Candy Cane Lane e Beverly Hills Cop: Axel Foley. Nel 2025 sono arrivati anche The Pickup, il documentario Being Eddie e la partecipazione allo speciale per il cinquantesimo anniversario di Saturday Night Live.

A rendere The Chairman particolarmente interessante è anche il nome che si trova dietro la macchina creativa. Matthew Weiner è infatti il creatore di Mad Men, serie andata in onda per sette stagioni tra il 2007 e il 2015 e diventata uno dei titoli più importanti della sua carriera. Weiner ha inoltre lavorato a The Sopranos e ha sviluppato successivamente The Romanoffs, distribuita da Prime Video nel 2018. The Chairman rappresenterebbe un nuovo progetto seriale per il suo autore dopo diversi anni. Murphy e Weiner non saranno soltanto interprete e creatore, entrambi figurano anche come produttori esecutivi della nuova produzione.