Edge of Tomorrow, come finisce davvero: la spiegazione del risveglio finale di Tom Cruise

Pubblicazione: 14 settembre alle 08:00

Tra gli innumerevoli film di fantascienza che hanno popolato gli schermi nell'ultimo decennio, Edge of Tomorrow - Senza domani si distingue come un'opera che ha saputo reinventare i codici del genere con intelligenza e spettacolarità. Tom Cruise ed Emily Blunt sono i protagonisti di questa guerra contro il tempo e contro una minaccia aliena apparentemente invincibile. La Terra del film è un pianeta sull'orlo del collasso. Una razza aliena conosciuta come "Mimics" ha invaso l'Europa continentale, conquistando territorio dopo territorio con una facilità che ha dell'incredibile.





, è un ufficiale degli affari pubblici senza alcuna esperienza di combattimento diretto. Abituato ai riflettori delle conferenze stampa più che al fuoco nemico,della grande offensiva che dovrebbe liberare la Francia dall'occupazione aliena. Sotto il comando del sergente maggiore Farell, magistralmente interpretato da Bill Paxton, William si ritrova, completamente impreparato a ciò che lo attende.Le truppe cadono in un'imboscata e vengono massacrate da sciami di Mimics che emergono dalla sabbia con violenza primordiale. William assiste impotente alla morte dei suoi compagni di squadra prima di essere lui stesso ferito mortalmente., una creatura più grande e apparentemente più importante delle altre. Nel momento dell'esplosione,completamente.

Poi, l'impossibile. William si risveglia. Non in un aldilà, non in un ospedale da campo, ma esattamente nel momento in cui il sergente Farell lo aveva fatto trasferire nel plotone d'attacco. Il loop temporale è innescato. Ogni volta che William muore, il tempo si riavvolge allo stesso identico punto di partenza, condannandolo a rivivere l'addestramento, lo sbarco, il massacro. Inizialmente confuso e terrorizzato da questa maledizione apparente, Cage inizia gradualmente a comprendere il potenziale della sua condizione.





. Soprannominata "l'Angelo di Verdun" per la sua leggendaria vittoria in quella battaglia, Rita è l'unica soldatessa umana ad aver inflitto una sconfitta significativa ai Mimics. Quando si accorge delle capacità profetiche di Cage sul campo di battaglia, capisce immediatamente cosa sta accadendo:Ogni morte diventa una lezione, ogni reset un'opportunità per affinare le strategie. Le sequenze d'azione si ripetono con variazioni sempre diverse, creando un effetto quasi videoludico dove, anticipa gli attacchi. È una narrazione che ricorda "Ricomincio da capo", ma con esplosioni, alieni tentacolari e il destino dell'umanità in bilico.

Attraverso ripetuti tentativi, sacrifici e intuizioni ottenute morendo infinite volte, i due scoprono la chiave per sconfiggere definitivamente i Mimics: eliminare Omega, l'alieno supremo che coordina tutta l'invasione e che controlla il potere di manipolazione temporale. Omega si nasconde sotto il Louvre a Parigi, protetto dall'Alfa e da orde di Mimics ordinari. La missione è chiara quanto suicida: raggiungere il cuore di Parigi occupata, penetrare nel museo fortificato ed eliminare la fonte del potere alieno.





e sacrificio., incluso il sergente Farell che finalmente comprende la portata della missione,e senza quartiere. Rita, in un atto di supremo coraggio, si sacrifica per allontanare l'Alfa da William, permettendogli di raggiungere Omega.con delle granate.È in questo momento che accade qualcosa di inaspettato e fondamentale per comprendere il finale., proprio come era accadato con l'Alfa all'inizio del film. Ma Omega possiede un potere di manipolazione temporale infinitamente superiore rispetto agli Alfa. Il contatto con

William si risveglia, ma questa volta non nel momento del trasferimento al plotone d'attacco. Si ritrova in elicottero, ancora prima dell'inizio dell'intera sequenza di eventi, in un momento precedente alla sua degradazione e al suo invio in prima linea. E soprattutto, scopre che il corso degli eventi è cambiato radicalmente: i Mimics sono misteriosamente morti in massa, l'invasione è collassata, Parigi è stata liberata. La vittoria che lui ha ottenuto nel futuro si è retroattivamente manifestata nel passato.





Ma. È l'unico essere umano a sapere cosa è realmente successo, quali sacrifici sono stati compiuti in una timeline che non esiste più., ancora l'Angelo di Verdun ma ignara degli eventi che hanno condiviso in un'altra versione della realtà, il film raggiunge il suo apice emotivo.: Rita sembra, come se un'eco di quella timeline cancellata persistesse nella sua memoria. O forse è solo il riconoscimento di un soldato che vede in un altro la stessa determinazione, lo stesso fuoco. Il film termina su questa ambiguità deliberata, rifiutando di offrire risposte definitive e lasciando che sia lo spettatore a decidere cosa credere.