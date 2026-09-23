Edoardo Leo come non lo avete mai visto: questo film ricorda Inside Out. Ecco dove vederlo

Pubblicazione: 23 settembre alle 12:48

Domani, 24 settembre 2026 alle 21:30, Rai Uno propone in prima visione televisiva Follemente, la commedia romantica diretta da Paolo Genovese e interpretata da Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2025, parte da una situazione apparentemente semplice – un primo appuntamento – per trasformarla in un viaggio dentro la mente dei protagonisti. Ed è proprio questo l'aspetto che ha attirato l'attenzione degli spettatori: sullo schermo non vediamo soltanto Piero e Lara, ma anche ciò che accade dentro di loro. Le loro diverse personalità prendono infatti corpo, diventando veri personaggi che discutono, si contraddicono, si lasciano trascinare dall'istinto o cercano di riportare tutto sotto controllo.

Il meccanismo può ricordare quello di Inside Out, il film Pixar nel quale le emozioni di una ragazzina vengono rappresentate come personaggi che abitano nella sua mente. In Follemente, però, Genovese sceglie una strada diversa: non sono semplicemente emozioni elementari a guidare i protagonisti,

Piero, interpretato da Edoardo Leo, è un professore di liceo cinquantenne reduce da un matrimonio finito. Lara, a cui presta il volto Pilar Fogliati, ha 35 anni ed è una restauratrice di mobili con alle spalle relazioni sentimentali tutt'altro che semplici. I due si incontrano casualmente in un bar e decidono di rivedersi a casa di lei. Dovrebbe essere una normale cena tra due persone che stanno cercando di capire se può nascere qualcosa. Ma la situazione cambia completamente quando il film ci permette di ascoltare ciò che normalmente rimane nascosto: i pensieri, le paure, i desideri e le contraddizioni che accompagnano ogni gesto.

Edoardo Leo e Pilar Fogliati in Follemente - Fonte: Rai Cinema

Nella mente di Piero convivono quattro personalità. Il Professore, interpretato da Marco Giallini, rappresenta la parte razionale; Romeo, interpretato da Maurizio Lastrico, è quella romantica; Eros, con il volto di Claudio Santamaria, incarna la componente passionale; mentre Valium, interpretato da Rocco Papaleo, guarda tutto con un atteggiamento più disincantato. Lara non è da meno. A guidarla ci sono Alfa, interpretata da Claudia Pandolfi, Trilli, interpretata da Emanuela Fanelli, Scheggia, affidata a Maria Chiara Giannetta, e Giulietta, interpretata da Vittoria Puccini. Il cast delle personalità interiori è quindi composto da attori di primo piano, che diventano una sorta di controcampo permanente rispetto ai due protagonisti.

La serata procede. A complicare ulteriormente la situazione arrivano anche alcune verità che Piero e Lara devono affrontare. Lui rivela di essere divorziato e di avere una figlia in affidamento condiviso; lei deve invece fare i conti con l'arrivo improvviso del suo ex, un uomo sposato con il quale ha avuto una relazione. Ogni rivelazione. Le personalità discutono, si alleano e cercano di prendere il sopravvento, trasformando un semplice appuntamento in una sorta di partita a scacchi sentimentale.

C'è un particolare della genesi del film che rende ancora più interessante il paragone con Inside Out. Paolo Genovese ha raccontato che l'idea di rappresentare sullo schermo i pensieri dei protagonisti gli era venuta già nel 2004, molti anni prima dell'uscita del film Pixar. Il regista stava lavorando a uno spot televisivo nel quale un uomo e una donna discutevano all'interno di un'automobile. L'idea di ascoltare i loro pensieri fuori campo gli fece intuire le possibilità narrative di un meccanismo simile. Solo molto più tardi quel concetto sarebbe diventato il punto di partenza di Follemente.

Il paragone con Inside Out, dunque, è inevitabile per lo spettatore, ma la genesi raccontata da Genovese mostra che il progetto aveva una storia precedente. Il regista trasforma infatti il concetto in una commedia sentimentale costruita quasi interamente attorno alla psicologia dei due personaggi. Per chi non lo ha ancora visto, dunque, l'appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle 21:30 su Rai Uno: una serata in cui, insieme a Edoardo Leo e Pilar Fogliati, sarà possibile entrare letteralmente nella testa dei protagonisti.