El Paraiso, su RaiPlay il film con Edoardo Pesce che trasforma l'amore di una madre in un incubo

Pubblicazione: 21 luglio alle 17:23

Ci sono film che raccontano il crimine, e altri che usano il crimine solo come sfondo per parlare di qualcosa di molto più doloroso. El Paraiso, il film di Enrico Maria Artale disponibile su RaiPlay, appartiene alla seconda categoria. Al centro della storia non c'è lo spaccio di droga, ma il rapporto soffocante tra una madre e un figlio incapaci di vivere l'uno senza l'altra. Un legame che, scena dopo scena, si trasforma in una prigione emotiva.

Il protagonista è, interpretato da un intenso, un uomo adulto che non è mai riuscito a costruirsi una vita propria. Vive ancora con la madre, una donna colombiana interpretata da, con cui condivide tutto: la casa, il lavoro e persino un equilibrio affettivo ormai diventato tossico.e trascorrono le giornate in un mondo chiuso, dove non sembra esserci spazio per nessun altro.

Le cose cambiano quando arriva Ines, interpreta da Maria del Rosario, una giovane corriere della droga appena arrivata dalla Colombia. Per Julio rappresenta qualcosa che non aveva mai conosciuto: la possibilità di guardare oltre quella relazione totalizzante con sua madre e immaginare un futuro diverso. È proprio questo a incrinare l'equilibrio della storia.

La madre comprende subito che Ines è una minaccia. Non perché possa metterli in pericolo nel loro giro criminale, ma perché rischia di portarle via il figlio e da quel momento Artale costruisce una tensione sottile fatta di silenzi, sguardi e piccoli gesti quotidiani, evitando qualsiasi eccesso melodrammatico. La gelosia, il possesso e la paura dell'abbandono diventano il vero motore del racconto. Il risultato è sostanzialmente un dramma familiare che utilizza il contesto della criminalità solo per amplificare il disagio emotivo dei suoi protagonisti.

Proprio in tal senso,offre una delle interpretazioni più sfumate della sua carriera, restituendo tutta la fragilità di un uomo che non ha mai imparato a vivere. Al suo fianco,dà vita a un personaggio impossibile da liquidare come semplice antagonista:, ma incapace di distinguere l'affetto dal controllo. Presentato nellacolpisce anche per il contrasto tra la fotografia dai colori vivaci e il peso emotivo della storia.

La regia di Artale evita facili giudizi e lascia che siano i personaggi, con le loro contraddizioni, a raccontare una relazione tanto intensa quanto distruttiva. Disponibile su RaiPlay, El Paraiso è uno di quei film italiani che meritano di essere recuperati. Non solo per le interpretazioni, ma perché affronta con grande sensibilità un tema universale: quando l'amore smette di essere un rifugio e diventa una gabbia dalla quale nessuno dei protagonisti riesce davvero a fuggire.