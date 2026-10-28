Elden Ring è il film più costoso di A24: per non fallire al box office serve mezzo miliardo

Pubblicazione: 28 ottobre alle 10:38

A24 sta per scrivere una pagina di storia del cinema. Non con un film qualsiasi, ma con l'adattamento cinematografico di Elden Ring, il videogioco che nel 2022 ha ridefinito il genere fantasy. E lo fa con una scommessa che fa tremare i polsi anche ai più temerari produttori di Hollywood: un budget stimato tra i 175 e i 200 milioni di dollari, con ogni probabilità vicino al limite superiore di questa forchetta. Per capire la portata di questa operazione basta un confronto secco. Elden Ring rappresenta il progetto standalone più costoso mai presentato in vendita nella storia dei mercati cinematografici e televisivi internazionali. Mai nessuno aveva osato tanto. E stiamo parlando di A24, lo studio indipendente che fino a ieri produceva gioielli d'autore con budget contenuti, raramente oltre i 50 milioni.





Il salto è vertiginoso. Civil War di Alex Garland, uscito nel 2024, era costato 50 milioni ed era già stato considerato un azzardo per lo studio. Marty Supreme del 2025 aveva alzato l'asticella tra i 60 e i 70 milioni, diventando il progetto più costoso dello studio.. Alla regia troviamo ancora Alex Garland, che dopo Ex Machina e Civil War si conferma l'auteur di riferimento per progetti ambiziosi che mescolano action, fantascienza e riflessione filosofica.. Un universo il cui worldbuilding porta la firma di George R. R. Martin, l'autore di Game of Thrones, coinvolto anche come produttore del film.Il cast assemblato per il progetto conferma l'ambizione dell'operazione., reduce dal successo di Alien Romulus,, Sonoya Mizuno vista in House of the Dragon, Emma Laird di Mayor of Kingstown, Havana Rose Liu e Ben Whishaw della saga di Paddington.che dovrà dare corpo a personaggi ancora avvolti dal mistero, dato che i dettagli della trama rimangono gelosamente custoditi. Ma è sul fronte della distribuzione che la storia si fa ancora più interessante.. E Amazon MGM Studios ha già messo sul piatto decine di milioni di dollari per accaparrarsi i diritti pay-1 per lo streaming in diversi territori internazionali.

Cosa sono i diritti pay-1? Si tratta dei diritti di prima finestra streaming, quelli che scattano dopo l'uscita cinematografica e la fase di video on demand premium. In pratica, Amazon MGM potrà trasmettere il film su Prime Video nei mercati dove ha acquisito questi diritti, non appena si chiuderà il ciclo di sfruttamento in sala e nelle piattaforme premium. Un investimento che testimonia la fiducia del colosso di Jeff Bezos nel potenziale commerciale del progetto. Negli Stati Uniti, invece, la situazione potrebbe essere diversa. A24 ha firmato a gennaio un accordo pluriennale con HBO per i diritti pay-1, il che significa che Elden Ring potrebbe sbarcare su HBO Max come prima destinazione streaming nel mercato americano. Una mossa che garantirebbe visibilità massima ma che solleva domande sulla strategia di monetizzazione dello studio in patria.





Perché vendere i diritti se il film promette di essere un successo planetario? La risposta è semplice e si chiama gestione del rischio. Con un budget di produzione che sfiora i, il punto di pareggio stimato per Elden Ring si aggira intorno ai 500 milioni di dollari di incassi globali.. Nessun film A24 ha mai raggiunto il mezzo miliardo al botteghino. Mai. Ecco perché. Il film è attualmente in post-produzione, fase delicata dove gli effetti visivi e il sound design dovranno trasformare le riprese in quello spettacolo fantasy che i fan del gioco si aspettano.Ma il rischio rimane enorme.. In the Lost Lands, l'adattamento diretto da Paul W. S. Anderson uscito di recente, si è rivelato un clamoroso flop, incassando appena 6,5 milioni di dollari a fronte di un budget di 55 milioni. Un disastro che dimostra come il nome dell'autore di Westeros non sia garanzia automatica di successo cinematografico.. L'espansione Shadow of the Erdtree ha dimostrato che l'interesse per quell'universo è tutt'altro che esaurito. E la combinazione tra il pedigree di Garland come regista visionario e la potenza narrativa del materiale di partenza potrebbe creare quella miscela esplosiva capace di attrarre sia i giocatori che il pubblico generalista.

Il mercato dei film tratti da videogiochi, del resto, ha dimostrato di poter generare incassi stratosferici quando il mix è quello giusto. The Super Mario Bros. Movie ha superato il miliardo di dollari, mentre anche produzioni più modeste come Sonic hanno trovato il loro pubblico. Elden Ring punta a inserirsi in questo filone, ma con un'ambizione autoriale che lo distingue dai blockbuster family-friendly. La domanda che aleggia su Hollywood è semplice: A24 ha appena compiuto la mossa più audace e geniale della sua storia o si è spinta troppo oltre, rischiando di compromettere la solidità finanziaria che l'ha resa un player rispettato? La risposta arriverà solo nel marzo 2028, quando il film approderà nelle sale di tutto il mondo. Nel frattempo, gli studios osservano, gli investitori calcolano e i fan di Elden Ring sognano di vedere le Terre Intermedie prendere vita sul grande schermo con una fedeltà e una potenza visiva mai viste prima.