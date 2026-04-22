Elden Ring, il film è finalmente ufficiale (e il suo cast è stellare come raramente si è visto in passato)

Pubblicazione: 22 aprile alle 09:03

Il salto dal controller allo schermo cinematografico è ufficiale. Elden Ring, il capolavoro action RPG di FromSoftware che ha venduto oltre 30 milioni di copie dal suo lancio nel 2022, diventerà un film diretto e scritto da Alex Garland per A24. Bandai Namco ha confermato che l'uscita nelle sale è fissata per il 3 marzo 2028, con distribuzione in formato IMAX.



La notizia arriva completa di un cast che definire stellare è quasi riduttivo. Kit Connor, volto amatissimo di Heartstopper, si unisce a Ben Whishaw, attore britannico di finissima classe noto per i suoi ruoli in Paddington e A Very English Scandal. Accanto a loro, Cailee Spaeny, reduce dal successo di Civil War dello stesso Garland, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird e Peter Serafinowicz. Tredici nomi che suggeriscono un ensemble corale, forse necessario per raccontare un mondo stratificato come quello creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.



Le riprese sono già iniziate, e il fatto che il film sia girato direttamente per IMAX testimonia la volontà di restituire sullo schermo la maestosità visiva che ha reso Elden Ring un'esperienza videoludica irripetibile. Elden Ring è considerato uno dei videogiochi più grandi mai realizzati, un titolo che ha ridefinito il genere soulslike e conquistato critica e pubblico con un punteggio medio su OpenCritic di 95 su 100. La sua espansione Shadow of the Erdtree, uscita nel 2024, ha venduto da sola 10 milioni di copie.

Adattarlo per il cinema è un'impresa che richiede tatto, sensibilità narrativa e una profonda comprensione del lore. Garland, da fan dichiarato del gioco, ha personalmente proposto l'idea ad A24 e si è mosso per ottenere i diritti. Non è un mercenario chiamato a confezionare un prodotto: è un appassionato che vuole tradurre in immagini la sua ossessione.



Ma cosa racconterà il film? I dettagli della trama sono ancora avvolti nel mistero, ma il videogioco offre una struttura narrativa potente. Il protagonista, il Tarnished, è un esiliato richiamato nelle Terre Intermedie dopo lo Shattering, un evento catastrofico che ha frantumato l'Anello Ancestrale e gettato il regno nell'oscurità. Il suo compito è sconfiggere i sette Semidei che detengono i frammenti dell'anello, per diventare il Signore dell'Anello Ancestrale. Una missione epica, intrisa di mitologia oscura, tradimenti, creature colossali e paesaggi mozzafiato. Il cast numeroso lascia intuire che Garland potrebbe esplorare diverse prospettive, forse seguendo più personaggi nelle loro odissee personali attraverso le Terre Intermedie.



L'uscita è ancora lontana, ma la macchina promozionale è già in moto. Il 3 marzo 2028 sembra una data strategica, lontana da blockbuster concorrenti e collocata in un periodo dell'anno favorevole per titoli ambiziosi. L'IMAX garantisce un'esperienza immersiva, essenziale per restituire l'epicità delle battaglie contro creature come Margit, Radahn o Malenia. E il cast, mix di volti noti e talenti emergenti, promette interpretazioni stratificate, lontane dagli stereotipi del fantasy hollywoodiano. Se Garland riuscirà nell'impresa, avremo tra le mani non solo un grande film, ma forse un nuovo modo di pensare il rapporto tra gaming e cinema.