Election Day, Jennifer Lawrence cita Hunger Games: "Se noi bruciamo, voi bruciate con noi", è polemica
Jennifer Lawrence cita Hunger Games per le elezioni USA 2026: il saluto di Katniss e la frase "se noi bruciamo, voi bruciate con noi" scatenano il dibattito politico sul web.
Il 3 novembre 2026, giorno delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, Jennifer Lawrence ha deciso di rompere una pausa dalla retorica politica durata quasi due anni. Lo ha fatto nel modo che probabilmente solo lei poteva permettersi: tornando nei panni simbolici di Katniss Everdeen, il personaggio che l'ha resa un'icona globale e un simbolo involontario di resistenza per un'intera generazione. Sul suo profilo Instagram, seguito da 8,7 milioni di persone, l'attrice ha pubblicato una foto che è già destinata a diventare un manifesto culturale: se stessa mentre esegue il saluto a tre dita, quel gesto che nel mondo di Hunger Games rappresenta solidarietà, coraggio e sfida all'oppressione. La caption è breve ma carica di significato: "Midterms baby. Don't forget who burns with us. Go vote", accompagnata da un link a Vote.org per localizzare i seggi elettorali.
Il parallelismo tra la distopia cinematografica e la realtà politica americana è stato uno dei temi ricorrenti sin dall'uscita dei film, tra il 2012 e il 2015. Questa mossa rappresenta però un cambio di rotta significativo per l'attrice premio Oscar. Durante la prima amministrazione Trump, Lawrence era stata una delle voci più critiche di Hollywood. Nel 2016, subito dopo l'elezione, aveva scritto un op-ed in cui dichiarava che la vittoria di Trump significava che "le uniche persone che si sentono al sicuro in America, i cui diritti sono riconosciuti e rispettati, sono gli uomini bianchi". Ma nell'autunno del 2025, durante il tour promozionale di "Die My Love", aveva fatto marcia indietro in un'intervista al New York Times che aveva sorpreso molti. "Come abbiamo imparato, elezione dopo elezione, le celebrità non fanno alcuna differenza su chi le persone votano. Allora cosa sto facendo? Sto solo condividendo la mia opinione su qualcosa che alimenterà un fuoco che sta dividendo il paese", aveva dichiarato.
L'attrice aveva espresso preoccupazione per l'effetto polarizzante delle dichiarazioni politiche delle star: "Non voglio iniziare a far allontanare le persone dai film e dall'arte che potrebbero cambiare coscienze o cambiare il mondo perché non gli piacciono le mie opinioni politiche. Voglio proteggere il mio mestiere in modo che possiate ancora perdervi in quello che faccio". Aveva aggiunto una riflessione amara: "Vedi le facce di questi attori che hanno avuto carriere incredibili e dato contributi straordinari, e poi metà di internet non vuole più vedere la loro faccia. Mi rattristo così tanto per quelle persone e mi sembra così sbagliato". Da allora, Lawrence aveva mantenuto la promessa, evitando accuratamente la politica nelle interviste. Fino a questo post, che rappresenta un equilibrio delicato: incoraggia il voto senza endorsement espliciti, ma usa un simbolismo che parla da sé.