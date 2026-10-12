Elena Sofia Ricci, l’abuso subito a 12 anni e la ferita mai rimarginata: il doloroso racconto dell’attrice

Pubblicazione: 12 ottobre alle 13:52

Dietro il talento, il sorriso e i personaggi indimenticabili interpretati finora da Elena Sofia Ricci, e che hanno accompagnato intere generazioni di telespettatori, si nasconde una storia personale segnata da una sofferenza profonda. L'attrice, tra le più amate della televisione e del cinema italiano, ha scelto più volte di parlare pubblicamente di una delle esperienze più dolorose della propria vita: la violenza sessuale subita quando era ancora una bambina. Un trauma che ha lasciato conseguenze durature e che, nonostante il tempo trascorso, continua a rappresentare una ferita difficile da elaborare.

Le sue parole, pronunciate tempo fa a Belve, hanno mostrato di una donna che non ha paura di guardare anche gli aspetti più fragili della propria esistenza. Non soltanto un'attrice di successo, dunque, ma una persona che ha dovuto fare i conti con ricordi dolorosi, sensi di colpa ingiustificati e difficoltà nei rapporti umani.

Aveva appena 12 anni quando Elena Sofia Ricci subì un abuso da parte di un uomo che apparteneva alla cerchia delle conoscenze della sua famiglia. Un'età in cui si è ancora bambini, si cerca di comprendere il mondo degli adulti e non sempre si possiedono gli strumenti per riconoscere e raccontare ciò che sta accadendo. Nel ricordare quell'episodio, l'attrice ha descritto una scena rimasta impressa nella sua memoria: si trovava in automobile e teneva sulle gambe un foglio da disegno, al quale si aggrappava nel tentativo di difendersi. Un gesto istintivo, fragile, che rende ancora più evidente la vulnerabilità di una bambina davanti a una situazione tanto più grande di lei.

L'artista ha raccontato di aver provato a proteggersi con quel semplice foglio, pur sapendo, con la consapevolezza acquisita da adulta, quanto fosse impossibile che potesse davvero metterla al sicuro. Nel ripercorrere quel momento, ha lasciato emergere tutta la sofferenza di un ricordo che non è mai diventato completamente passato. A rendere ancora più difficile la vicenda fu il silenzio che seguì. Elena Sofia Ricci non riuscì inizialmente a confidarsi con nessuno, nemmeno con sua madre. La ragione, ha spiegato, era il timore di farla soffrire: una preoccupazione che una bambina non avrebbe dovuto essere costretta a portare sulle proprie spalle.

Insieme alla paura e alla confusione,Durante la pubertà, ha raccontato l'attrice, non è sempre facile capire quello che si sta vivendo e trovare le parole per descriverlo. Ma la responsabilità della violenza non appartiene mai a chi la subisce, tanto meno quando si tratta di una minore.

Il passare degli anni non ha cancellato completamente le conseguenze di quell'esperienza. Ricci ha spiegato che la sensazione di aver vissuto qualcosa di sporco si è insinuata nella sua percezione di sé, influenzando anche il modo di rapportarsi agli uomini. La sfiducia nei confronti del mondo maschile, ha ammesso, è stata una delle eredità più dolorose di quella vicenda. A questo si sono aggiunte altre esperienze difficili, tra abbandoni e maltrattamenti, che hanno contribuito a complicare ulteriormente il suo percorso personale.

L'attrice non ha presentato il perdono come una soluzione semplice, né come un obbligo da assolvere per lasciarsi tutto alle spalle. Al contrario, ha riconosciuto apertamente quanto sia difficile arrivare a perdonare una persona responsabile di una simile sofferenza.

"Faccio fatica soprattutto nel perdonare me stessa: per non aver saputo prima dire quello che sentivo, quello che provavo, senza essere ruvida, sgarbata. Ma sono sulla buona strada, credo".

Nel corso di una recente intervista a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, ha affrontato nuovamente il tema della violenza e delle ferite che accompagnano una persona anche a distanza di molti anni, sottolineando un principio fondamentale: la violenza rimane inaccettabile indipendentemente dall'età di chi la subisce.

Le sue parole. Comprendere non significa giustificare, così come cercare una forma di serenità non impone di cancellare ciò che è accaduto.