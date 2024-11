Elezioni USA: anche Harrison Ford si sbilancia. Mark Hamill: "Grazie, amico"

Pubblicazione: 03 novembre alle 08:24

Anche Harrison Ford ha preso posizione esprimendo il suo sostegno alla vicepresidente Kamala Harris a pochi giorni dalle elezioni presidenziali USA.

Voto da 64 anni, e non ho mai avuto voglia di parlarne. Ma quando decine di ex membri dell’amministrazione Trump lanciano l’allarme, dicendo: ‘Per l’amor di Dio, non fatelo di nuovo,’ bisogna prestare attenzione. Ci stanno dicendo qualcosa di importante. Non sono persone deboli. Sono governatori, generali, che si oppongono al leader del partito per cui hanno passato la vita a fare campagna. Per molti di loro, questa sarà la prima volta che voteranno per qualcuno che non ha una ‘R’ accanto al proprio nome. Perché sanno che questa volta è davvero importante.

Ford è comparso in una serie di video realizzati per la campagna Harris-Walz, e in uno di questi video dichiara:

In un altro video, Ford spiega di essere molto frustrato per diverse cose, come altre persone:

Ma l’altro candidato ha passato quattro anni a metterci gli uni contro gli altri, mentre abbracciava dittatori e tiranni in tutto il mondo. Questo non è ciò che siamo. Non dobbiamo rendere l’America di nuovo grande. Suvvia, siamo già grandi, ma ciò di cui abbiamo bisogno è tornare a lavorare insieme. Ci serve un presidente che lavori di nuovo per tutti noi.

Mark Hamill, collega di Harrison Ford nella saga di Star Wars, ha risposto su Twitter "Grazie, amico".

Le elezioni si terranno martedì 5 novembre.