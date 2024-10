Elezioni USA, l’endorsement inaspettato di Arnold Schwarzenegger: “Odio la politica, ma…”

Arnold Schwarzenegger è l’ultima celebrità a esprimere il suo appoggio per la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. A pochi giorni dalle Elezioni, che si terranno martedì prossimo, l’ex “Governator” ha scelto di sbilanciarsi sui social media parlando direttamente alle decine di milioni di suoi follower e spiegando perché voterà Khamala Harris e non Donald Trump.

In un lungo messaggio pubblicato oggi, Schwarzenegger ha ricordato la sua carriera nel partito Repubblicano, e ha spiegato di sentirsi totalmente disilluso dalla politica. Ha però sottolineato la posta in gioco, e il suo desiderio di lasciarsi alle spalle la “spazzatura” (un chiaro riferimento alla retorica sempre più infiammata della campagna elettorale, che da ambo le parti ha utilizzato questo vocabolo in maniera spiacevole).

Ecco il messaggio tradotto:

Non faccio davvero endorsement pubblici. Non sono timido nel condividere le mie opinioni, ma odio la politica e non mi fido della maggior parte dei politici.

Il mio tempo da governatore mi ha insegnato ad amare le politiche e a ignorare la politica. Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto per pulire la nostra aria, creare posti di lavoro, far quadrare il bilancio, realizzare il più grande investimento infrastrutturale nella storia dello stato, e togliere il potere ai politici per restituirlo al popolo nel processo di ridefinizione dei distretti e delle primarie in California.

Questa è politica. Richiede di lavorare con l’altra parte, non insultarla per vincere le elezioni successive, e so che alla maggior parte delle persone non sembra intrigante, ma adoro poter migliorare la vita delle persone attraverso le politiche, cosa che faccio ancora tramite il mio istituto alla USC, dove combattiamo per l’aria pulita e per togliere il potere ai politici che truccano il sistema contro il popolo.

Sarò onesto con voi: in questo momento non mi piace nessuno dei due partiti. I miei repubblicani hanno dimenticato la bellezza del libero mercato, hanno fatto aumentare i deficit e hanno rifiutato i risultati delle elezioni. I democratici non sono migliori nel gestire i deficit, e mi preoccupano le loro politiche locali che danneggiano le nostre città con un aumento della criminalità.

Probabilmente non sorprende che odi la politica più che mai, cosa che, se sei una persona normale non ossessionata da queste cose, puoi capire perfettamente.

Vorrei prendere le distanze.

Ma non posso. Perché rifiutare i risultati di un’elezione è quanto di più anti-americano ci possa essere. Per uno come me, che parla con persone di tutto il mondo e sa che l’America è ancora quella città splendente sulla collina, chiamare l’America una pattumiera del mondo è così antipatriottico che mi fa infuriare.

E sarò sempre americano prima che repubblicano.

Ecco perché, questa settimana, voterò per Kamala Harris e Tim Walz.

Lo condivido con tutti voi perché credo che molti di voi si sentano come me. Non riconoscete più il nostro paese. E avete ragione a essere furiosi.

Per decenni abbiamo parlato del debito nazionale. Per decenni abbiamo parlato di una riforma globale dell’immigrazione che garantisca il confine mentre si ripara il nostro sistema di immigrazione rotto. E Washington non fa nulla.

I problemi continuano ad accumularsi, e noi continuiamo ad arrabbiarci, perché le uniche persone che beneficiano di questi problemi non siete voi, il popolo. Le uniche persone che traggono vantaggio da questo schifo sono i politici, che preferiscono avere slogan da campagna elettorale piuttosto che fare servizio pubblico per migliorare la vita degli americani.

Per loro è solo un gioco. Ma per i miei concittadini americani è vita vera. Dovremmo essere arrabbiati!

Ma un candidato che non rispetterà il tuo voto a meno che non sia per lui, un candidato che invia i suoi seguaci ad assaltare il Campidoglio mentre sta a guardare con una Diet Coke in mano, un candidato che non ha dimostrato alcuna capacità di lavorare per far passare alcuna politica a parte un taglio fiscale che ha aiutato i suoi donatori e altri ricchi come me (ma che non ha aiutato nessun altro), un candidato che pensa che gli americani che non sono d’accordo con lui siano nemici peggiori di Cina, Russia o Corea del Nord – non sarà lui a risolvere i nostri problemi.

Sarà solo un altro quadriennio di stronzate senza risultati, che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e più pieni di odio.

Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidente Trump non lo farà. Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere ancora più anti-americano di quanto non sia già stato, e noi, il popolo, non otterremo altro che più rabbia.

Questo è sufficiente per farmi condividere il mio voto con tutti voi. Voglio andare avanti come paese, e anche se ho molte divergenze con il loro programma, penso che l’unico modo per farlo sia con Harris e Walz.

Votate questa settimana. Voltate pagina e lasciateci alle spalle questa spazzatura.

E anche se non siete d’accordo con me, votate, perché è quello che facciamo come americani. vote.org