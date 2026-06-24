Elio Germano è un dirigente “spietato” nel film tratto dalla storia vera sul mobbing (da vedere su RaiPlay)

Pubblicazione: 24 giugno alle 12:30

Palazzina Laf, disponibile su RaiPlay, film diretto e interpretato da Michele Riondino e con la partecipazione di Elio Germano in un ruolo intenso e particolare, non è soltanto un dramma ambientato nel mondo operaio, ma un racconto che porta sotto i riflettori una vicenda realmente accaduta e che ha segnato la storia del lavoro in Italia. Una storia di isolamento, umiliazione e abuso di potere che ancora oggi conserva una sorprendente attualità.

Presentato allae successivamente premiato ai, il lungometraggio ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua capacità di raccontare un tema complesso senza trasformarsi in una semplice ricostruzione giudiziaria. Si tratta di un'opera di forte impatto che utilizza il linguaggio del cinema per interrogare lo spettatore

La storia è ambientata a Taranto alla fine degli anni Novanta, in una città la cui identità è profondamente legata alla grande industria siderurgica. Il protagonista è Caterino Lamanna (Michele Riondino), operaio semplice e ingenuo che vive ai margini di una realtà dominata dalle logiche produttive e dalle gerarchie aziendali. Caterino sogna una vita migliore, desidera costruire un futuro sereno con la donna che ama e vede nell'azienda l'unica possibilità di riscatto. Proprio questa sua fragilità lo rende però il bersaglio ideale di chi occupa posizioni di potere.

Elio Germano e Michele Riondino in una scena di Palazzina Laf - Fonte: Rai Cinema

Convinto di poter migliorare la propria condizione, accetta di collaborare con i dirigenti, osservando e riferendo comportamenti e opinioni dei colleghi. Quello che inizialmente appare come un privilegio si trasforma gradualmente in una trappola. L'uomo finirà infatti coinvolto nella realtà della Palazzina Laf, luogo apparentemente tranquillo che nasconde invece una forma sofisticata di punizione e annientamento psicologico. La scoperta di ciò che accade realmente all'interno di quell'edificio cambierà per sempre la sua percezione del mondo e del lavoro.

Una curiosità che forse non tutti sanno è che Palazzina Laf non nasce dalla fantasia degli sceneggiatori. Il film prende spunto da uno dei casi più noti diNegli anni Novanta, all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, alcuni dipendenti considerati scomodi o poco allineati alle strategie aziendali. Non erano licenziati e continuavano a percepire lo stipendio, ma venivano privati delle loro mansioni e

Per professionisti altamente qualificati, tecnici e impiegati con anni di esperienza, quella condizione rappresentava una forma di umiliazione continua. L'obiettivo, secondo quanto emerso nelle vicende giudiziarie, era spingere i lavoratori a lasciare spontaneamente il posto o ad accettare condizioni meno favorevoli. Quello che oggi viene definito mobbing assumeva così una forma particolarmente crudele: non l'aggressione diretta, ma la cancellazione progressiva dell'identità professionale.

Con Palazzina Laf, Michele Riondino affronta per la prima volta il ruolo di regista cinematografico, riuscendo ad evitare la retorica. Il racconto non propone eroi perfetti né cattivi caricaturali. Al contrario, mette in scena persone comuni che reagiscono in modo diverso alla pressione, alla paura e alla necessità di sopravvivere. Se Michele Riondino sostiene il peso emotivo del racconto, Elio Germano offre una delle interpretazioni più inquietanti della sua carriera. Il suo Giancarlo Basile è un dirigente ambiguo, che riesce a mostrarsi rassicurante e minaccioso nello stesso istante. Non urla quasi mai, non ricorre alla violenza esplicita, ma esercita il proprio potere attraverso la manipolazione e il controllo.

Germano costruisce un personaggio che incarna perfettamente i meccanismi di un sistema dove le responsabilità sembrano dissolversi tra ordini, procedure e interessi aziendali. È una presenza costante e disturbante che accompagna il protagonista lungo il suo percorso di disillusione. Non sorprende che la sua interpretazione sia stata premiata e unanimemente elogiata dalla critica. Accanto ai due protagonisti troviamo un gruppo di interpreti che contribuisce a rendere autentico il racconto. Ognuno rappresenta una diversa reazione all'umiliazione: chi si arrende, chi resiste, chi prova a mantenere un'apparenza di normalità e chi invece crolla sotto il peso della situazione.

A distanza di anni dai fatti raccontati, Palazzina Laf continua a parlare al presente. Sebbene il contesto industriale sia specifico, le dinamiche mostrate nel film riguardano temi universali: il rapporto tra individuo e potere, la fragilità dei diritti acquisiti e il prezzo che alcune persone sono costrette a pagare per conservare il proprio lavoro.