Prima di diventare un volto noto dell’Universo Cinematografico della Marvel, la sorella minore delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen,, si stava facendo strada principalmente nell’ambito della cinematografia indipendente.

Durante gli impegni stampa per WandaVision, l’attrice ha raccontato perché ha intrapreso questa transizione dal cinema a basso budget a quello dal budget decisamente più elevato di Godzilla prima e dell’UCM poi, spiegando che la scelta è stata in larga parte influenzata dall’amore provato verso Star Wars.

Elizabeth Olsen ha spiegato a Collider:

Se devo essere sincera, si è trattato di una decisione divertente da mettere in piazza. Ne parlai con la mia agente e la mia manager che, per me, sono come delle madri putative. Voglio loro un mondo di bene. Dissi “Mi piacerebbe essere presa in considerazione per progetti simili a quelli con cui sono cresciuta”. Da ragazzina guardavo Star Wars e ne ero letteralmente ossessionata. Non riuscivano a staccarmi da Star Wars. Cercavo di capire come fare, perché mi sembrava che tutto quello che riuscivo a ottenere erano questi ruoli di donne disturbate in film indipendenti. E ora sono una donna disturbata in un grande franchise! Mi consigliarono di avere dei meeting con le persone che guidano queste compagnie e fu quelli che feci, letteralmente. M’incontrai con Kevin Feige e un paio di altre persone che lavoravano lì al tempo. E con quelle della Legendary che guidavano la compagnia in quel periodo. E un po’ di altra gente da altre parti.

Oltre che in WandaVision, Elizabeth Olsen tornerà nei panni di Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.