Elize: Le ombre di una donna, la storia vera dietro il film Netflix è molto più sconvolgente di quanto sembra

Pubblicazione: 02 settembre alle 08:45

Dietro Elize: Le ombre di una donna, il thriller brasiliano che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione degli abbonati Netflix, c'è una storia vera che nel 2012 sconvolse il Brasile. Il film ricostruisce infatti il matrimonio tra Elize Matsunaga e Marcos Kitano Matsunaga, erede dell'impero alimentare Yoki, fino all'omicidio dell'uomo e agli eventi che portarono alla condanna della moglie. Ma Netflix ha scelto di raccontare quella vicenda attraverso la fiction, e non tutto ciò che vediamo sullo schermo può quindi essere considerato una ricostruzione letterale dei fatti.

Il film,, vedenei panni di Marcos. Alla regia troviamo Felipe Vellas, mentre la sceneggiatura è firmata da Raphael Montes, già autore di Buongiorno, Verônica, insieme a Mariana Torres. La storia reale comincia diversi anni prima del delitto, con, quando lavorava come escort e aveva pubblicato un annuncio online., che all'epoca era sposato, entrò in contatto con lei attraverso quel sito e tra i due nacque successivamente una relazione.

La coppia iniziò a vivere insieme nel 2007 e si sposò nel 2009 e due anni più tardi nacque la loro figlia. Elize si ritrovò così a vivere una realtà completamente diversa da quella delle sue origini: Marcos apparteneva infatti alla famiglia proprietaria di Yoki, una delle più importanti aziende alimentari brasiliane, venduta nel 2012 alla statunitense General Mills per una cifra nell'ordine di centinaia di milioni di dollari. Dietro l'apparenza di una vita privilegiata, tuttavia, il matrimonio stava attraversando una crisi sempre più profonda.

Elize sospettava che il marito la tradisse e decise di rivolgersi a un investigatore privato per seguirlo. Il sospetto trovò conferma: Marcos era stato visto insieme a un'altra donna. Si tratta di uno degli elementi realmente documentati del caso e ripreso anche dal film di Netflix. La situazione precipitò il 19 maggio 2012, nell'appartamento della coppia a San Paolo. Elize e Marcos ebbero una discussione e la donna gli sparò alla testa con una pistola. Successivamente il corpo dell'uomo venne inserito all'interno di valigie e borse e trasportato fuori dall'appartamento. Le immagini delle telecamere di sicurezza dell'edificio ebbero un ruolo importante nelle indagini.

i e contribuirono a indirizzare rapidamente gli investigatori verso di lei. Inizialmente la donna fornì versioni differenti sulla scomparsa del marito, ma pochi giorni dopo confessò di averlo ucciso. Il caso diventò immediatamente, non soltanto per la brutalità dell'omicidio ma anche per il profilo della vittima e per la vita apparentemente privilegiata della coppia. Durante il processosostenne che il rapporto fosse caratterizzato dae raccontò di aver sparato durante una discussione dopo essere stata minacciata dal marito.

La ricostruzione degli eventi precedenti al delitto sarebbe diventata uno degli elementi maggiormente discussi dell'intero caso. Nel dicembre 2016 Elize Matsunaga venne condannata a 19 anni, 11 mesi e un giorno di carcere per l'omicidio e l'occultamento del cadavere. La pena venne successivamente ridotta e, dopo aver trascorso circa dieci anni in prigione, nel 2022 ottenne la libertà condizionale. Il suo nome era però ormai entrato definitivamente nella cronaca nera brasiliana. Ed è proprio qui che bisogna distinguere la storia vera dal nuovo film Netflix.

Dietro Elize: Le ombre di una donna, fonte: Netflix

Elize: Le ombre di una donna non è un documentario e gli stessi autori hanno chiarito di aver utilizzato i fatti conosciuti per costruire un thriller psicologico. Gli elementi fondamentali sono realmente accaduti: il modo in cui Elize e Marcos si conobbero, il matrimonio, la nascita della figlia, i sospetti di tradimento, l'investigatore privato, l'omicidio, quello che la donna ha fatto al corpo del marito e le successive indagini appartengono alla storia documentata del caso. Diverso è il discorso per molte delle conversazioni private mostrate nel film.

Nessuno era presente durante gran parte delle discussioni tra marito e moglie e non esistono registrazioni capaci di stabilire parola per parola ciò che venne detto.ha quindi dovuto immaginare dialoghi e situazioni partendo dalle testimonianze e dai documenti disponibili. Anche il modo in cui Marcos viene rappresentato. Ile un matrimonio segnato da dinamiche estremamente difficili, ma quella parte della ricostruzione deriva in larga misura dalla versione fornita dalla donna.

Gli autori hanno cercato di trasformare questi elementi in un racconto cinematografico, senza presentarlo come una verità documentaria assoluta. C'è inoltre una modifica importante nella cronologia. Nel film l'intera relazione sembra svilupparsi nell'arco di circa tre anni, mentre nella realtà trascorse molto più tempo: Elize e Marcos si conobbero nel 2004 e l'omicidio avvenne nel 2012. Gli sceneggiatori hanno quindi compresso quasi otto anni di storia per esigenze narrative. Netflix aveva già raccontato questa vicenda nel 2021 con la docuserie Elize Matsunaga: C'era una volta un crimine, prodotta dalla stessa Boutique Filmes.

Quel progetto aveva però un'impostazione completamente diversa e comprendeva anche una lunga intervista alla stessa Matsunaga. Il nuovo lungometraggio sceglie invece deliberatamente la strada della fiction, concentrandosi soprattutto sulla relazione e sugli eventi che precedettero l'omicidio. Per prepararsi al ruolo, Lorena Comparato ha lavorato sul personaggio per circa 40 giorni prima dell'inizio di altrettanti giorni di riprese. L'attrice ha studiato anche l'aspetto di Matsunaga, utilizzando extension bionde e un trucco pensato per riprodurre alcuni dettagli fisici dell'epoca, compresi i problemi alla pelle legati ai trattamenti per la fertilità.

Comparato ha inoltre raccontato di aver seguito un percorso terapeutico durante la preparazione, proprio per affrontare il peso psicologico di un personaggio legato a un caso reale così violento. Il ritorno della storia sugli schermi. Dopole ricerche online dedicate a Elize Matsunaga sono aumentate sensibilmente anche in Paesi come Messico, Regno Unito e Canada, riportando un caso di oltre quattordici anni fa all'attenzione di un pubblico internazionale.

È probabilmente proprio questa la chiave con cui guardare Elize: Le ombre di una donna: il punto di partenza è uno dei delitti più famosi della recente cronaca brasiliana, ma quello mostrato da Netflix rimane un racconto cinematografico. Il crimine, l'indagine e molti passaggi fondamentali sono reali; dialoghi, dinamiche private e parte della ricostruzione psicologica appartengono invece alla fiction costruita attorno a fatti sui quali, ancora oggi, esistono versioni e interpretazioni differenti.