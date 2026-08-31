Ellen Pompeo si allontana ancora da Grey’s Anatomy, ma non dal mondo degli ospedali: ecco la sua nuova serie

Pubblicazione: 31 agosto alle 09:30

Ellen Pompeo è pronta a rimettere piede in un pronto soccorso, ma questa volta Meredith Grey non c'entra nulla. Dopo oltre vent'anni trascorsi nell'universo di Grey's Anatomy, l'attrice ha infatti trovato un nuovo progetto televisivo che la riporterà nel mondo della medicina, anche se con un ruolo e soprattutto una storia decisamente differenti: sarà la protagonista di Not a Sound, nuovo thriller drammatico attualmente in sviluppo per Hulu.

Il. Dopo aver interpretato per anni una delle dottoresse più famose della televisione,, un'infermiera di pronto soccorso caduta in disgrazia la cui vita viene sconvolta da un grave incidente stradale. Amelia viene investita da un'automobilee, in seguito all'incidente, perde l'udito.

La sua carriera e la sua quotidianità vengono inevitabilmente stravolte, ma quello che sembra l'inizio di una storia incentrata sulla ricostruzione personale prende presto una direzione molto più oscura. Insieme al suo fedele cane da assistenza, Amelia scopre infatti il cadavere di una sua ex collega. Il ritrovamento la trascina dentro un mistero potenzialmente mortale che potrebbe avere un collegamento molto più personale del previsto: l'indagine potrebbe finalmente permetterle di scoprire la verità sull'incidente che le ha cambiato la vita.

Ellen Pompeo in Grey's Anatomy 21, fonte: Disney

Not a Sound sarà quindi molto lontana dal medical drama tradizionale. L'ambientazione sanitaria rimane importante per la protagonista, ma al centro della storia ci saranno soprattutto il mistero, l'indagine e il percorso di una donna costretta a ricostruire la propria esistenza dopo aver perso l'udito. La serie nasce dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2017 da Heather Gudenkauf. L'autrice ha accolto con grande entusiasmo l'annuncio dell'adattamento, definendo la possibilità di vedere la storia di Amelia portata sullo schermo un sogno diventato realtà.

Dietro al progetto c'è inoltre un nome particolarmente importante della televisione americana., mentre la sceneggiatura è stata affidata a Matthew Tinker e Annakate Chappell, che avevano già lavorato insieme a Big Sky. Alla regia è stato invece chiamato, reduce da His Three Daughters. David E. Kelley, Matthew Tinker, Annakate Chappell e Jacobs figurano tra i produttori esecutivi, ai quali si aggiungonoe Laura Holstein attraverso Calamity Jane, la società di produzione dell'attrice.

Per Pompeo si tratta soprattutto di un altro importante passo verso una carriera sempre meno dipendente da Meredith Grey. L'attrice aveva già cominciato a ridurre sensibilmente la propria presenza in Grey's Anatomy a partire dalla diciannovesima stagione, pur senza abbandonare realmente la serie che l'ha resa famosa. Ed è proprio per questo che parlare di un vero e proprio addio a Grey's Anatomy sarebbe fuorviante. Pompeo continua a interpretare Meredith, anche se non compare più regolarmente in ogni episodio, resta produttrice esecutiva e continua a essere una delle figure centrali dell'intero franchise.

Ellen Pompeo in Grey's Anatomy, fonte: Disney

Grey's Anatomy tornerà infatti con la stagione 23, mentre Pompeo è coinvolta come produttrice esecutiva anche nel nuovo spin-off ambientato nel West Texas, previsto per il 2027. Not a Sound si aggiunge inoltre a una fase particolarmente intensa della sua carriera. Dopo aver interpretato Kristine Barnett nella prima stagione di Good American Family, Pompeo continuerà a lavorare alla serie come produttrice esecutiva anche nella seconda stagione, che avrà una nuova storia. Hulu ha inoltre ordinato il pilot di Chicks, dramedy nella quale l'attrice dovrebbe recitare insieme a Jodie Whittaker interpretando una delle due sorellastre protagoniste. Non bisogna però aspettarsi di vedere Not a Sound a breve.

Al momento il progettoe non risulta ancora un ordine definitivo per una stagione completa. Di conseguenza non sono stati comunicati il numero degli episodi, l'inizio delle riprese o una possibile data d'uscita. Una cosa, però, è già evidente: dopo oltre vent'anni trascorsi a salvare vite nei panni dinon sembra ancora pronta ad allontanarsi completamente dagli ospedali. Questa volta cambieranno il camice, il personaggio e persino il genere della serie: al posto delle interminabili vicende sentimentali del, con un'infermiera privata dell'udito che potrebbe scoprire che l'incidente che ha distrutto la sua vecchia vita nasconde molto più di quanto abbia sempre creduto.