Ellen Pompeo si allontana ancora da Grey’s Anatomy, ma non dal mondo degli ospedali: ecco la sua nuova serie
Ellen Pompeo torna in corsia dopo Grey’s Anatomy, ma questa volta sarà un’infermiera in Not a Sound, nuovo thriller Hulu tra un misterioso incidente e un omicidio.
Ellen Pompeo è pronta a rimettere piede in un pronto soccorso, ma questa volta Meredith Grey non c'entra nulla. Dopo oltre vent'anni trascorsi nell'universo di Grey's Anatomy, l'attrice ha infatti trovato un nuovo progetto televisivo che la riporterà nel mondo della medicina, anche se con un ruolo e soprattutto una storia decisamente differenti: sarà la protagonista di Not a Sound, nuovo thriller drammatico attualmente in sviluppo per Hulu.
La sua carriera e la sua quotidianità vengono inevitabilmente stravolte, ma quello che sembra l'inizio di una storia incentrata sulla ricostruzione personale prende presto una direzione molto più oscura. Insieme al suo fedele cane da assistenza, Amelia scopre infatti il cadavere di una sua ex collega. Il ritrovamento la trascina dentro un mistero potenzialmente mortale che potrebbe avere un collegamento molto più personale del previsto: l'indagine potrebbe finalmente permetterle di scoprire la verità sull'incidente che le ha cambiato la vita.
Not a Sound sarà quindi molto lontana dal medical drama tradizionale. L'ambientazione sanitaria rimane importante per la protagonista, ma al centro della storia ci saranno soprattutto il mistero, l'indagine e il percorso di una donna costretta a ricostruire la propria esistenza dopo aver perso l'udito. La serie nasce dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2017 da Heather Gudenkauf. L'autrice ha accolto con grande entusiasmo l'annuncio dell'adattamento, definendo la possibilità di vedere la storia di Amelia portata sullo schermo un sogno diventato realtà.
Per Pompeo si tratta soprattutto di un altro importante passo verso una carriera sempre meno dipendente da Meredith Grey. L'attrice aveva già cominciato a ridurre sensibilmente la propria presenza in Grey's Anatomy a partire dalla diciannovesima stagione, pur senza abbandonare realmente la serie che l'ha resa famosa. Ed è proprio per questo che parlare di un vero e proprio addio a Grey's Anatomy sarebbe fuorviante. Pompeo continua a interpretare Meredith, anche se non compare più regolarmente in ogni episodio, resta produttrice esecutiva e continua a essere una delle figure centrali dell'intero franchise.
Grey's Anatomy tornerà infatti con la stagione 23, mentre Pompeo è coinvolta come produttrice esecutiva anche nel nuovo spin-off ambientato nel West Texas, previsto per il 2027. Not a Sound si aggiunge inoltre a una fase particolarmente intensa della sua carriera. Dopo aver interpretato Kristine Barnett nella prima stagione di Good American Family, Pompeo continuerà a lavorare alla serie come produttrice esecutiva anche nella seconda stagione, che avrà una nuova storia. Hulu ha inoltre ordinato il pilot di Chicks, dramedy nella quale l'attrice dovrebbe recitare insieme a Jodie Whittaker interpretando una delle due sorellastre protagoniste. Non bisogna però aspettarsi di vedere Not a Sound a breve.